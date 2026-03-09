Απάντηση Λαπόρτα στον Τσάβι: «Με τους ίδιους παίκτες ο Φλικ τώρα κερδίζει»

Ο Ζοάν Λαπόρτα απάντησε στις δηλώσεις του Τσάβι σχετικά με την υπόθεση της πιθανής επιστροφής του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα, αφήνοντας αιχμές για τον πρώην προπονητή της καταλανικής ομάδας.

Ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» αναφέρθηκε και στη σύγκριση με τη σημερινή ομάδα υπό τον Χάνσι Φλικ, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις αποφάσεις που πήρε στο παρελθόν, ενώ παράλληλα εξέφρασε την άποψη ότι ο Τσάβι επηρεάστηκε από τρίτους.

Συγκεκριμένα ο Λαπόρτα είπε τα εξής: «Όταν βλέπω αυτές τις δηλώσεις του Τσάβι, σκέφτομαι τον Χάνσι Φλικ και πόσο δύσκολο είναι να είσαι πρόεδρος της Μπαρτσελόνα. Τα γεγονότα μού δίνουν την ηρεμία ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Καταλαβαίνω ότι είναι πληγωμένος, γιατί με τους ίδιους παίκτες που είχε ο Τσάβι και έχανε, ο Φλικ τώρα κερδίζει. Με πονά που άφησε τον εαυτό του να χρησιμοποιηθεί».