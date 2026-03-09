Πλέον δεν πάει «καβάλα στο άλογο»

H βελτίωση που παρουσίασε η ΑΕΛ με τον Ούγκο Μάρτινς και τα θετικά αποτελέσματα που ακολούθησαν στα αρχικά στάδια της παρουσίας του στην ομάδα της Λεμεσού δημιούργησαν ένα θετικό κλίμα για το πρόσωπο του Πορτογάλου.

Δεν ήταν λίγοι αυτοί που έλεγαν ότι η διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε κινήσεις ώστε να ανανεώσει το συμβόλαιό του και για τη νέα χρονιά, άσχετα εάν υπάρχει προοπτική για κάτι τέτοιο σε περίπτωση κατάληψης της έκτης θέσης (σ.σ. στόχος σαφώς που έχει ήδη χαθεί) ή κατάκτησης του κυπέλλου.

Οι τελευταίες αποτυχίες στο πρωτάθλημα κατέβασαν πλέον τον Μάρτινς από το άλογο, όπου μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου ήταν καβάλα. Οι τέσσερις ήττες στα τελευταία πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος, με την μοναδική νίκη να είναι απέναντι στην ουραγό Ένωση, προβληματίζει.

Σίγουρα το μυαλό μεταφέρθηκε κυρίως στο κύπελλο, όμως τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα δεν δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες σε μία ομάδα.

Για την ΑΕΛ ακολουθεί ο αγώνας με την Ομόνοια Αραδίππου, η οποία την ακολουθεί στη βαθμολογία (33-31) και χρειάζεται απαραίτητα τους βαθμούς, ώστε να μην αρχίσει να περιπλέκεται και σε άσχημα σενάρια ενόψει των πλέι οφ.