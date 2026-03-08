ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι αποκάλυψε τον μισθό του Μέσι

Ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS την περασμένη σεζόν

Εν μέσω του θορύβου που δημιουργήθηκε γύρω από τον Λιονέλ Μέσι και την απόφαση του να βρεθεί στον Λευκό Οίκο για να συναντήσει και να χειροκροτήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Χόρχε Μας, ένας εκ των ιδιοκτητών και ιδρυτών της Ίντερ Μαϊάμι παραχώρησε συνέντευξη, όπου μίλησε, εκτός των άλλων για την παρουσία του Αργεντίνου σταρ στην ομάδα, ενώ προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με τον μισθό του.

«Ο λόγος που χρειάζομαι χορηγούς και χορηγούς παγκόσμιας κλάσης είναι επειδή οι παίκτες είναι ακριβοί. Πληρώνω τον Μέσι, αξίζει κάθε δεκάρα, αλλά μου κοστίζει 70 με 80 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Σε όλα τα επίπεδα», ανέφερε ο Μας σε συνέντευξη του στη «Bloomberg».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδέσμου Παικτών του MLS, ο 38χρόνος επιθετικός λαμβάνει βασικό μισθό 10,33 εκατομμυρίων ευρώ (12 εκ δολάρια) με εγγυημένη αποζημίωση, η οποία υπολογίζεται από το σωματείο ως η προσθήκη όλων των μπόνους που αποσβένονται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, στα 17,6 εκατομμύρια ευρώ (20,45 εκ δολάρια).

Ο Μέσι ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS την περασμένη σεζόν, ξεπερνώντας τον Σον Χέουνγκ-Μιν του Λος Άντζελες, ο οποίος έλαβε 9,6 εκατομμύρια ευρώ σε εγγυημένες αποδοχές (11,15 εκ δολάρια) και τον συμπαίκτη του Σέρχιο Μπουσκέτς, ο οποίος κέρδισε 7,53εκ ευρώ (8,75 εκ. δολάρια), πριν αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν.

Ο Αργεντίνος, ωστόσο, υπέγραψε συμφωνία με την Ίντερ Μαϊάμι που περιελάμβανε ποσοστό ιδιοκτησίας στον σύλλογο, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την αξία του συμβολαίου του. Η ομάδα αποτιμήθηκε περίπου στα 503,42 εκατομμύρια ευρώ (585 εκ. δολ) το 2023 πριν υπογράψει, με το Forbes τώρα να αποτιμέι τον σύλλογο από τη Φλόριντα στα 1,16 δις ευρώ (1,35 δις δολάρια) στις τελευταίες αξιολογήσεις του για τη φετινή σεζόν.

Μπορεί ούτε ο Μας ούτε το MLS ούτε καν ο ίδιος ο Μέσι να έχουν επιβεβαιώσει το μέγεθος του μεριδίου που κατέχει ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2022 στην Ίντερ Μαϊάμι, ωστόσο οι εκτιμήσεις του ιδιοκτήτη δείχνουν ότι λαμβάνει ετησίως ένα ποσό κόντα στα 52 εκατομμύρια ευρώ (60 εκατομμύρια δολάρια).

Διαβαστε ακομη