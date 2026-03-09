Ανόρθωση: Η Επιτροπή Εξεύρεσης Επενδυτή ενημερώνει για τα βήματά της

Με ανακοίνωση τα μέλη της Επιτροπής Εξεύρεσης Επενδυτή στην Ανόρθωση ενημερώνουν για τις κινήσεις του, σημειώνοντας ότι υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτικούς κύκλους, όμως είναι στα αρχικά στάδια.

Θυμίζουμε ότι, όπως ανακοινώθηκε στις 28 Ιουλίου, την επιτροπή αποτελούν οι Σάββας Κουμής, ⁠Σάββας Χαϊτίδης, ⁠Δημήτρης Κοντεάτης και Χρίστος Ασσιώτης.

Η ανακοίνωση:

«Αγαπητοί φίλοι της Ανόρθωσης,

Η Επιτροπή Εξεύρεσης Επενδυτή, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Σεπτέμβριο του 2025, επιθυμεί να σας ενημερώσει υπεύθυνα για την πορεία των ενεργειών της, ενώ να σημειωθεί ότι έχει γίνει εκτεταμένη ενημέρωση και προς αντιπροσωπεία του Δ.Σ. σε πρόσφατη μεταξύ μας συνάντηση.

Από την πρώτη ημέρα εργαζόμαστε μεθοδικά και εντατικά για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί επαφές και υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτικούς κύκλους για ανάληψη της ποδοσφαιρικής ομάδας από τον Σύλλογο. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον που αναφέρεται από διάφορους επενδυτικούς κύκλους βρίσκεται σε πολύ αρχικά στάδια, μέχρι στιγμής, την εκδήλωση ενδιαφέροντος (LOI) και την υπογραφή εγγράφων εμπιστευτικότητας (NDA).

Οι διαδικασίες αυτές είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και προϋποθέτουν χρόνο, σοβαρότητα και αυστηρή εμπιστευτικότητα. Η διακριτικότητα είναι απαραίτητη, ώστε να προστατευθεί η διαδικασία και να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη των επαφών.

Σας καλούμε να επιδείξετε εμπιστοσύνη, ενότητα και υπομονή σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια.

Στόχος μας είναι η εξεύρεση ενός αξιόπιστου και ισχυρού επενδυτή, με όραμα και προοπτική, που θα συμβάλει στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και τη μελλοντική πρόοδο της Ανόρθωσης, αντάξια της ιστορίας και του μεγέθους της.

Σε περίπτωση που μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει ανακοινώσιμη εξέλιξη, η Επιτροπή θα παρουσιάσει αναλυτικά στα μέλη τα βήματα και τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της υπεύθυνης ενημέρωσης.

Με εκτίμηση,

Επιτροπή Εξεύρεσης Επενδυτή

Ανόρθωσης Αμμοχώστου»