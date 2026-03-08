ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Σαουθάμπτον πέταξε εκτός Κυπέλλου τη Φούλαμ!

Με «χτύπημα» στο φινάλε, η Σαουθάμπτον πέταξε εκτός προημιτελικών του Κυπέλλου Αγγλίας τη Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα με το τελικό 1-0 που διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις!

Για πρώτη φορά από το 2002, η Σαουθάμπτον καταφέρνει να βρεθεί στους «8» του FA Cup, επικρατώντας 1-0 της Φούλαμ το μεσημέρι της Κυριακής, στο πρώτο, χρονικά, παιχνίδι της ημέρας για τους «16» του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού.

Οι «cottagers» που ανά διαστήματα κάνουν τον κόσμο τους να μην ξέρει ποιο πρόσωπο θα παρουσιάσει το σύνολο του Μάρκο Σίλβα, αποκλείστηκαν από ένα πέναλτι του Ρος Στιούαρτ στο 90'+1' για το τελικό 1-0 των «αγίων».

Ο κόουτς της Φούλαμ έκανε 9 αλλαγές στην 11άδα, πριν από τον αγώνα έλεγε πως άξιζαν να πάρουν την προσπάθεια για την παρουσία στα προημιτελικά όσοι είχαν... κουβαλήσει την ομάδα μέχρι αυτό το σημείο στο FA Cup, αλλά τα πράγματα αυτή τη φορά δεν πήγαν και τόσο καλά για τους Λονδρέζους.

Η Σαουθάμπτον με αυτή την επιτυχία θα βρίσκεται στην κλήρωση των «8» που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Δευτέρας (21:00).

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη