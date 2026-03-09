«Η Ομόνοια κρατά το πρωτάθλημα στα χέρια της, θα παλέψουμε μέχρι τέλους»

Για τη συνέχεια του αήττητου σερί, με νίκη επί της ΑΕΛ, καθώς και πώς αντιμετωπίζουν τις πιθανότητές τους για διεκδίκηση του τίτλου αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM.

Για τον αγώνα με την ΑΕΛ:«Να δώσουμε τα συγχαρητήρια για τη συμπεριφορά των οπαδών των δυο ομάδων. Δεν μας εξασφαλίζει απολύτως τίποτα αυτή η νίκη. Έχουμε στρέψει την προσοχή μας στο εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι με την Ανόρθωση. Δεν μας ξεγελούν τα προβλήματα της Ανόρθωσης,

Μας έβαλε δύσκολα η ΑΕΛ, προηγήθηκε και είχε καλές ευκαιρίες. Έδειξε ο Απόλλωνας αν σκοράρει θα μπορούσε να γυρίσει το παιχνίδι. Μας έδωσε αρκετό χώρο η ΑΕΛ, θα μπορούσαμε να σκοράρουμε και το τρίτο γκολ, αλλά και η ΑΕΛ στο τέλος. Η διοίκησή της ΑΕΛ μας έδωσε συγχαρητήρια μετά το τέλος

Δείχνει ότι η ομάδα έχει ποιότητα αυτοπεποίθηση και πίστη. Είναι λεπτές οι ισορροπίες, υπάρχουν ακόμα 11 ντέρμπι στη σειρά. Είναι πολύ μακρύς και δύσβατος ο δρόμος. Δεν υπάρχει δικαίωμα για εφησυχασμό και υπολογισμούς».

Για τον τίτλο: «Βαθμολογικά υπάρχουν ελπίδες. Υπάρχουν έξι βαθμοί διαφοράς. Δεν σκεφτόμαστε μακριά. Η Ομόνοια κρατά το πρωτάθλημα στα χέρια της, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις υπάρχουν αλλαγές. Εμείς θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Τα τελευταία χρόνια είχαμε αστάθεια. Χρειάζεσαι αυτοπεποίθηση και πίστη για να κατακτήσεις τίτλους».

Για τις αλλαγές στον αγώνα με την ΑΕΛ: «Ο Σπόλιαριτς είναι παράδειγμα για όλους εδώ και χρόνια. Η ετοιμότητα του είναι παράδειγμα προς μίμηση, εξαιρετικός επαγγελματίας. Όλες οι αλλαγές βοήθησαν και αλλάξαν τη ροή του αγώνα».

Για τον αγώνα με την Ανόρθωση: «Ένα παραδοσιακό ντέρμπι. Έρχεται από καλά αποτελέσματα, μετά την έλευση του Καμορανέζι. Υπάρχει μεγάλο κίνητρο για τις ομάδες. Εμείς θα παλέψουμε για τη νίκη».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Ο Μαλεκκίδης δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, ο Βούρος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Τόμας και Μπράουν θα εκτίσουν την ποινή τους. Ο Ντιουντού έχει μυϊκό πρόβλημα εδώ και τρεις εβδομάδες»

Για ανανεώσεις συμβολαίων: «Αυτή την ερώτηση θα την απαντήσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ανανεώσεων».

Για τα πακέτα εισιτηρίων: «Θα έχει την Τέταρτη η ανακοίνωση για τα πακέτα της β φάσης του πρωταθλήματος».

Για το δημοσίευμα για Γκρεκ: «Υπάρχουν νομικά μετρά, θα αρχίσει η διαδικασία εντός των επόμενων εβδομάδων. Παραθέτει πολύ αντικειμενικά τα γεγονότα όπως έχουν εξελιχθεί»