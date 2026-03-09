H ιστορία του Βούρο με τον Τόμας που... έσπειρε διχόνοια στα αποδυτήρια του Απόλλωνα!

Πριν από το ντέρμπι της Κυριακής (08/03) ανάμεσα στον Απόλλωνα και την ΑΕΛ, κυκλοφόρησε συνέντευξη του Πραξιτέλη Βούρου στους betarades.gr.

Ο Ελλαδίτης αμυντικός αναφέρθηκε σε μία ιστορία που αφορούσε τον Μπράντον Τόμας, με τον οποίο συνυπάρχουν πλέον στον Απόλλωνα.

Στη διάρκεια των πανηγυριών για τη νίκη επί της ΑΕΛ, ο Ελλαδίτης δημοσίευσε μία φωτογραφία με τον συμπαίκτη του και με χιούμορ έγραψε: «έχετε σπείρει την διχόνια κύριοι».

H ανάρτηση μετά τον αγώνα: