ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνέχισαν νικηφόρα οι πρωτοπόροι στο πρωτάθλημα Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συνέχισαν νικηφόρα οι πρωτοπόροι στο πρωτάθλημα Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

Η Sabbianco Aνόρθωση με διπλό επί του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, κερδίζοντας 33-25 (ημίχρονο 15-9), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της β’ φάσης στον α’ όμιλο του πρωταθλήματος Allwyn Aνδρών, συνέχισε την αήττητη πορεία της. Στους 32 βαθμούς πλέον η ομάδα της Αμμοχώστου, στους 18 έμεινε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Για την «Κυρία» πέντε τέρματα σημείωσε ο Arnaud Bingo, όσα και ο Αναστάσιος Ιωάννου των γηπεδούχων για τους οποίους έξι σκόραρε ο Θεόδωρος Πανάρετου και ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα.

Στον άλλο αγώνα για τον α’ όμιλο, σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι ο Παρνασσός κέρδισε εντός έδρας με 32-30 (ημίχρονο 17-15) του ΑΛΣ Ομόνοια 29 κι έφθασε τους 29 βαθμούς, ενώ οι πράσινοι είναι στους 21. Για την ομάδα του Στροβόλου πρώτος σκόρερ με οκτώ τέρματα ήταν ο Ahmed Elsayed, ενώ γενικότερα στον αγώνα περισσότερα γκολ μέτρησε ο Στάθης Κεσίδης του ΑΛΣ Ομόνοια 29 που σκόραρε 12 φορές.

Για την 2η αγωνιστική στον β’ όμιλο, ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε εντός έδρας με 33-25 (ημίχρονο 16-10) τον Προοδευτικό κι έφθασε τους 16 βαθμούς, αφήνοντας την ομάδα της Πάφου στους 10. Πρώτος σκόρερ για τους γαλαζοκιτρίνους ο Petar Draskic που έστειλε εννέα φορές τη μπάλα στα δίχτυα, ενώ εφτά είχαν οι συμπαίκτες του, Μάριος Γεωργιάδης και Megamed Sayed. Για τους φιλοξενούμενους έξι πέτυχε ο Χαράλαμπος Σοφοκλέους.

Στο άλλο παιχνίδι, ο ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς κέρδισε εκτός έδρας τον ΑΟ Αραδίππου με 37-30 (ημίχρονο 19-14), φθάνοντας τους τέσσερις βαθμούς, αφήνοντας στην τελευταία θέση τον σημερινό του αντίπαλο που έχει δύο βαθμούς. Ο Γιώργος Τριμιθιώτης με 13 τέρματα ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του και γενικότερα στον αγώνα, με τον Χριστόδουλο Τζιώρτα των γηπεδούχων να σκοράρει 11 γκολ.

Β’ ΦΑΣΗ

Α' όμιλος - 3η αγωνιστική

Παρνασσός - Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 32-30

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο - Sabbianco Ανόρθωση 25-33

 

Β' όμιλος - 2η αγωνιστική

AΠΟΕΛ - Προοδευτικός 33-25

ΑΟ Αραδίππου - ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 30-37

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

1.Sabbianco Ανόρθωση 32

2.Παρνασσός 29

3. ΑΛΣ Ομόνοια 29 21

4.Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 18

 

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

5.ΑΠΟΕΛ 16

6.Προοδευτικός 10

7.ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 4

8.ΑΟ Αραδίππου 2

Allwyn Γυναικών: Ολοκληρώθηκε η β’ φάση

Mε δυο αγώνες, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, ολοκληρώθηκε η β’ φάση στο πρωτάθλημα Allwyn Γυναικών στο Χάντμπολ. Για τον α’ όμιλο, τα CyView Λατσιά επικράτησαν με 41-21 (ημίχρονο 21-9) του Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου κι έφθασαν τους 23 βαθμούς, δύο πίσω από την πρωτοπόρο Ε.Ν. Αθηένου. Για τον β’ όμιλο, νικηφόρα συνέχισε ο ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς κερδίζοντας μετά από έναν ανταγωνιστικό αγώνα τον ΑΟ Αραδίππου με 30-29, κάνοντας ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, αφού στο πρώτο οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά με 15-14.

 

Στη γ’ φάση, η οποία αποτελεί την τελευταία που θα κρίνει και την κατάταξη, θα συγκρουστούν οι δυο πρώτες ομάδες, δηλαδή Ε.Ν. Αθηένου και CyView Λατσιά, για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ ο τρίτος του α’ ομίλου, Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου και ο πρώτος του β’ ομίλου, ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς θα παίξουν για την 3η θέση. Ο Πανελλήνιος και ο ΑΟ Αραδίππου, που είναι στις τελευταίες δυο θέσεις, θα μονομαχήσουν για την 5η θέση. Στο κάθε ζευγάρι, η ομάδα που θα επικρατήσει θα κριθεί στις τρεις νίκες.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΧαντμπολ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

To πρώτο πικρό ποτήρι για Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Συνέχισαν νικηφόρα οι πρωτοπόροι στο πρωτάθλημα Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Έχεις (το μεγαλύτερο) μερίδιο ευθύνης, Τσάβι Ρόκα

Απόψεις

|

Category image

Τα είπαν και στις κερκίδες, χωρίς καμία απόφαση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πλέον δεν πάει «καβάλα στο άλογο»

ΑΕΛ

|

Category image

H ιστορία του Βούρο με τον Τόμας που... έσπειρε διχόνοια στα αποδυτήρια του Απόλλωνα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

XM Μαραθώνιος Λεμεσού 2026: Η ΚΙΑ και η Loutsios Group οδηγούν τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Κύπρου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αναγκαίο ξέσπασμα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στα βαθιά με τον Ροθάδα

ΑΕΚ

|

Category image

Oι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (09/03)

TV

|

Category image

Ατσάλινος ΠΑΟΚ, μπλοκαρισμένος Ολυμπιακός και χαμογελαστή... ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Βάλτε του δύσκολα του Καμορανέζι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σπουδαία εμφάνιση για την Μαρία Μάρκου στην Τιφλίδα, πήρε δύο χάλκινα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο τραυματισμός του Λαΐφη και ο αντικαταστάτης που υπέπεσε σε δυο πέναλτι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη