Συνέχισαν νικηφόρα οι πρωτοπόροι στο πρωτάθλημα Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

Η Sabbianco Aνόρθωση με διπλό επί του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, κερδίζοντας 33-25 (ημίχρονο 15-9), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της β’ φάσης στον α’ όμιλο του πρωταθλήματος Allwyn Aνδρών, συνέχισε την αήττητη πορεία της. Στους 32 βαθμούς πλέον η ομάδα της Αμμοχώστου, στους 18 έμεινε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Για την «Κυρία» πέντε τέρματα σημείωσε ο Arnaud Bingo, όσα και ο Αναστάσιος Ιωάννου των γηπεδούχων για τους οποίους έξι σκόραρε ο Θεόδωρος Πανάρετου και ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα.

Στον άλλο αγώνα για τον α’ όμιλο, σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι ο Παρνασσός κέρδισε εντός έδρας με 32-30 (ημίχρονο 17-15) του ΑΛΣ Ομόνοια 29 κι έφθασε τους 29 βαθμούς, ενώ οι πράσινοι είναι στους 21. Για την ομάδα του Στροβόλου πρώτος σκόρερ με οκτώ τέρματα ήταν ο Ahmed Elsayed, ενώ γενικότερα στον αγώνα περισσότερα γκολ μέτρησε ο Στάθης Κεσίδης του ΑΛΣ Ομόνοια 29 που σκόραρε 12 φορές.

Για την 2η αγωνιστική στον β’ όμιλο, ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε εντός έδρας με 33-25 (ημίχρονο 16-10) τον Προοδευτικό κι έφθασε τους 16 βαθμούς, αφήνοντας την ομάδα της Πάφου στους 10. Πρώτος σκόρερ για τους γαλαζοκιτρίνους ο Petar Draskic που έστειλε εννέα φορές τη μπάλα στα δίχτυα, ενώ εφτά είχαν οι συμπαίκτες του, Μάριος Γεωργιάδης και Megamed Sayed. Για τους φιλοξενούμενους έξι πέτυχε ο Χαράλαμπος Σοφοκλέους.

Στο άλλο παιχνίδι, ο ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς κέρδισε εκτός έδρας τον ΑΟ Αραδίππου με 37-30 (ημίχρονο 19-14), φθάνοντας τους τέσσερις βαθμούς, αφήνοντας στην τελευταία θέση τον σημερινό του αντίπαλο που έχει δύο βαθμούς. Ο Γιώργος Τριμιθιώτης με 13 τέρματα ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του και γενικότερα στον αγώνα, με τον Χριστόδουλο Τζιώρτα των γηπεδούχων να σκοράρει 11 γκολ.

Β’ ΦΑΣΗ

Α' όμιλος - 3η αγωνιστική

Παρνασσός - Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 32-30

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο - Sabbianco Ανόρθωση 25-33

Β' όμιλος - 2η αγωνιστική

AΠΟΕΛ - Προοδευτικός 33-25

ΑΟ Αραδίππου - ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 30-37

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

1.Sabbianco Ανόρθωση 32

2.Παρνασσός 29

3. ΑΛΣ Ομόνοια 29 21

4.Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 18

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

5.ΑΠΟΕΛ 16

6.Προοδευτικός 10

7.ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 4

8.ΑΟ Αραδίππου 2

Allwyn Γυναικών: Ολοκληρώθηκε η β’ φάση

Mε δυο αγώνες, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, ολοκληρώθηκε η β’ φάση στο πρωτάθλημα Allwyn Γυναικών στο Χάντμπολ. Για τον α’ όμιλο, τα CyView Λατσιά επικράτησαν με 41-21 (ημίχρονο 21-9) του Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου κι έφθασαν τους 23 βαθμούς, δύο πίσω από την πρωτοπόρο Ε.Ν. Αθηένου. Για τον β’ όμιλο, νικηφόρα συνέχισε ο ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς κερδίζοντας μετά από έναν ανταγωνιστικό αγώνα τον ΑΟ Αραδίππου με 30-29, κάνοντας ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, αφού στο πρώτο οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά με 15-14.

Στη γ’ φάση, η οποία αποτελεί την τελευταία που θα κρίνει και την κατάταξη, θα συγκρουστούν οι δυο πρώτες ομάδες, δηλαδή Ε.Ν. Αθηένου και CyView Λατσιά, για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ ο τρίτος του α’ ομίλου, Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου και ο πρώτος του β’ ομίλου, ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς θα παίξουν για την 3η θέση. Ο Πανελλήνιος και ο ΑΟ Αραδίππου, που είναι στις τελευταίες δυο θέσεις, θα μονομαχήσουν για την 5η θέση. Στο κάθε ζευγάρι, η ομάδα που θα επικρατήσει θα κριθεί στις τρεις νίκες.