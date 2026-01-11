Ρεάλ: Φοβερό deal για διαφήμιση στη φανέλα

Κοντά σε deal με την Emirates για την ανανέωση της χορηγικής συμφωνίας τους για τη φανέλα της ομάδας βρίσκεται η Ρεάλ.

Το τρέχον συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται νέους όρους στη συνεργασία τους, που κρατά από το 2011. Σύμφωνα με την AS, τα έσοδα που θα προβλέπονται ετησίως για την «βασίλισσα» θα ξεπεράσουν τα 70-80 εκατ. ευρώ και πιθανώς να υπερβούν και τα 100 εκατ. ευρώ το χρόνο!

Παράλληλα, η Ρεάλ είναι σε επαφές με την Adidas για την επέκταση της δικής τους συνεργασίας, που βάσει συμβολαίου είναι ως το 2029. Η τρέχουσα συμφωνία αποφέρει ετησίως περίπου 120 εκατ. ευρώ στη Ρεάλ και η νέα συμφωνία θα αυξήσει τα έσοδα των Μαδριλένων.

Η Ρεάλ είναι πρώτη σε έσοδα από χορηγίες στη φανέλα της εισπράττοντας αυτή τη στιγμή 260 εκατ. ευρώ ετησίως, αλλά με τις νέες συμφωνίες αναμένεται να φτάσει ή να ξεπεράσει τα 300 εκατ. Στη λίστα ακολουθούν Μάντσεστερ Σίτι και Μπαρτσελόνα που είναι λίγο πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ.

sport-fm.gr