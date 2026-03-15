Άνετη κι ωραία η Ρεάλ Μαδρίτης πριν το ταξίδι για την πρόκριση στο Μάντσεστερ

Έκανε το καθήκον της η Ρεάλ Μαδρίτης και... χαλάρωσε πριν το «Etihad»! Λίγες ημέρες μετά την πανεύκολη νίκη επί της Σίτι για το Champions League και με τον Αρμπελόα να προχωρά σε στοιχειώδες ροτέισον, η «Βασίλισσα» νίκησε 4-1 την Έλτσε στο «Μπερναμπέου» για την 28η αγωνιστική της La Liga και ετοιμάζεται να επικυρώσει το εισιτήριο των προημιτελικών στην Αγγλία!

Επισκίασε τις γκολάρες των Ρίντιγκερ και Βαλβέρδε ο Αρντά Γκιουλέρ ο οποίος με ένα απίθανο τέρμα στο 89', πίσω από το κέντρο, διαμόρφωσε το τελικό σκορ, αφήνοντας με το στόμα ανοικτό τον προπονητή του, Άλβαρο Αρμπελόα.

Μετά από ένα διάστημα στο πρώτο μέρος που η Έλτσε, προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού του Σανγκαρέ, αλλά και αρκετές ευκαιρίες, η Ρεάλ έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» με δυνατό μονοκόμματο σουτ του Ρίντιγκερ στο 39'!

Στο 44' οι «μερένχες» βρήκαν δεύτερο τέρμα με τον Φέντε Βαλβέρδε να συνδέεται για 4η φορά με αντίπαλα δίχτυα σε μια εβδομάδα μετά το επικό του χατ-τρικ απέναντι στη Σίτι και μάλιστα, ξανά, με υπέροχο τρόπο.

Ο Αρμπελόα, προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στο δεύτερο μέρος ρίχνοντας πολλούς πιτσιρικάδες στο ματς, αλλά η Ρεάλ δεν κατέβασε ταχύτητες, κάνοντας στο 66' το 3-0 με την κεφαλιά του Χάουσεν. Στο 85' η Έλτσε βρήκε δίχτυα με το αυτογκόλ που πέτυχε ο Μοράν, όμως στο 89' ο Γκιουλέρ τράβηξε πάνω του όλα τα φώτα.

Με μια εκπληκτική έμπνευση, ο Γκιουλέρ που είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς στο 58' πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή της Ρεάλ, διένυσε περίπου 25 μέτρα, σήκωσε το κεφάλι και με μια ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ «λόμπα», πίσω από το κέντρο, διαμόρφωσε το τελικό 4-1!

Με τον τρόπο αυτόν η Ρεάλ, έχοντας και ματς λιγότερο, μείωσε την απόστασή της από την πρωτοπόρο, Μπαρτσελόνα στον έναν βαθμό και περιμένει... δώρο από τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα στο «Καμπ Νόου» για να μείνει σε απόσταση βολής!