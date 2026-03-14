«Στοπ» της Γουέστ Χαμ στη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος έβαλε… φρένο στη Μάντσεστερ Σίτι και έδωσε σημαντική βοήθεια στην Άρσεναλ στη μάχη του τίτλου. Με κεφαλιά-δυναμίτη, ο Έλληνας αμυντικός και πρώην «κανονιέρης» ισοφάρισε για τη Γουέστ Χαμ στο 1-1 απέναντι στους «πολίτες» για την 30ή αγωνιστική της Premier League.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα προηγήθηκε στο 31ο λεπτό με τυχερό γκολ του Μπερνάρντο Σίλβα, ωστόσο η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Στο 35', ο Μαυροπάνος εκμεταλλεύτηκε την άστοχη έξοδο του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, πήδηξε ψηλότερα από όλους και με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια μέσα από τη γραμμή, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Σίτι πίεσε για το γκολ της νίκης, όμως η Γουέστ Χαμ του Νούνο Εσπίριτο Σάντο έστησε… τείχος στην άμυνα και δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να βρουν το πολυπόθητο τέρμα, με τον Γκεΐ να σπαταλά στο 90+5' τεράστια ευκαιρία, αφού πρώτα είχε διώξει πάνω στη γραμμή ο Μαυροπάνος.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μάντσεστερ Σίτι έφτασε τους 61 βαθμούς και βρίσκεται πλέον στο -9 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, έχοντας πάντως ένα παιχνίδι λιγότερο και οκτώ αγωνιστικές να απομένουν μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Παράλληλα, η ομάδα του Γκουαρδιόλα στρέφει πλέον την προσοχή της στο Champions League, όπου την Τρίτη (17/3, 22:00) θα επιχειρήσει μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την ήττα της με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι.

Από την άλλη πλευρά, η Γουέστ Χαμ ανέβηκε στους 29 βαθμούς και πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη για την παραμονή, βγαίνοντας από τη ζώνη του υποβιβασμού, στην οποία βρίσκεται πλέον η Νότιγχαμ Φόρεστ με 28.