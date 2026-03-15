Indian Wells: Απέκλεισε τον Αλκαράθ ο Μεντβέντεφ, στον τελικό με Σίνερ

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έβαλε τέλος στο αήττητο σερί 16 αγώνων του Κάρλος Αλκαράθ πετώντας τον εκτός τελικού στο Indian Wells. Ο Ρώσος επικράτησε 6-3, 7-6 (3) του Ισπανού, την πρώτη του νίκη απέναντί του από το US Open του 2023.

Στον τελικό της Κυριακής, όπου θα διεκδικήσει τον 24ο τίτλο στην καριέρα του και έβδομο σε Masters, θα αντιμετωπίσει τον Γιανίκ Σίνερ. Ο Ιταλός επικράτησε 6-2, 6-4 του Σάσα Ζβέρεφ και θα διεκδικήσει τον 25ο τίτλο στην καριέρα του.