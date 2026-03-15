Χωρίς περιθώρια για απώλειες ο ΠΑΟΚ στη μάχη της κορυφής

Εντός έδρας δοκιμασία κόντρα στον Λεβαδειακό για τον ΠΑΟΚ!

Οι δύο ομάδες τίθενται απόψε (18:00) στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας, για την 25η και προτελευταία αγωνιστική στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει το τρίποντο της νίκης έτσι ώστε να πιάσει στους 57 βαθμούς τον Ολυμπιακό (πέρασε με νίκη το Σάββατο από την έδρα του ΟΦΗ) και να ανέβει ξανά στην κορυφή, ενώ θα περιμένει να μάθει την έκβαση της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο (19:30) στο Περιστέρι.

Την προηγούμενη εβδομάδα έμεινε στο ισόπαλο 0-0 στο εκτός έδρας ντέρμπι του με τον Ολυμπιακό, ενώ είχαν προηγηθεί οι συνεχόμενες και άνετες νίκες του κόντρα σε Asteras AKTOR και Κηφισιά. «Μουδιασμένο» το κλίμα στις τάξεις της ομάδας μετά από τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού της ομάδας, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Καλαμαριά, με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να κρατά κλειστά τα χαρτιά του ενόψει της αποψινής αναμέτρησης και να μην ανακοινώνει αποστολή. Δεδομένα πάντως, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκη και Κένι. Για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, ο ΠΑΟΚ θα δοκιμαστεί κόντρα στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό.

Από την άλλη, ο Λεβαδειακός βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας. Την προηγούμενη εβδομάδα γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα με 4-1 από τον Παναθηναϊκό, χάνοντας ουσιαστικά τις ελπίδες του για να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να βρεθεί στα playoffs της πρώτης τετράδας. Βρίσκεται στη χειρότερη κατάστασή που έχει βρεθεί από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, μην έχοντας καταφέρει να πανηγυρίσει νίκη στα 7 πιο πρόσφατα παιχνίδια που έδωσε σε πρωτάθλημα και σε Κύπελλο, ενώ έρχεται στο αποψινό παιχνίδι από τρεις διαδοχικές ήττες, στις συναντήσεις του με ΑΕΚ, Κηφισιά και Παναθηναϊκό, στις οποίες σκόραρε μόλις μία φορά. Για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο.

Στα αγωνιστικά, ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Παλάσιος και Λαμαράνα, οι οποίοι είναι τιμωρημένοι, ενώ εκτός αποστολής έμειναν επίσης οι τραυματίες Κωστή, Λιάγκας και Παπαδόπουλος.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Τσοκάι, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς και Οζέγκοβιτς.

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί δύο φορές για τη φετινή σεζόν, αμφότερες στη Βοιωτία. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Λεβαδειακός είχε πάρει την επιβλητική νίκη με 4-1 για το Κύπελλο, ενώ τον Νοέμβριο ο ΠΑΟΚ πήρε την εκδίκησή του, επικρατώντας με 3-2.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Λουτσέκσου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κατζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Φίλων, Μάγκνουσον, Βήχος, Τσόκαϊ, Συμελίδης, Μπάλτσι, Πεντρόσο, Βέμρπιτς, Όζμπολτ.

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος

Τέταρτος: Μόσχου

VAR: Πουλικίδης

AVAR: Τσακαλίδης