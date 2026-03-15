Πανιώνιος-Ολυμπιακός: Για την αντίδραση πριν την κρίσιμη εβδομάδα

Παιχνίδι για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL

Το μεσημέρι της Κυριακής (13:00) ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Κλειστό της Γλυφάδας για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Ιστορικός βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 5-13, προερχόμενος από την εκτός έδρας ήττα με 82-74 από το Περιστέρι. Παρά το αποτέλεσμα, οι «κυανέρυθροι» δείχνουν σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι, με τέσσερις νίκες στα έξι τελευταία παιχνίδια τους, στη μεγάλη μάχη που δίνουν για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» έρχονται από μια απαιτητική «διπλή» εβδομάδα στην Ευρωλίγκα, όπου νίκησαν την Παρί στην «Adidas Arena» και ηττήθηκαν από τη Μονακό στο Πριγκιπάτο. Στο ματς της Πέμπτης, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα γνώρισε την ήττα στις λεπτομέρειες (81-80), παρουσιάζοντας μπλαζέ εικόνα και έλλειψη καθαρού μυαλού απέναντι στην αποδεκατισμένη ομάδα του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι.

Στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει με το απόλυτο μετά από 19 αγώνες, έχοντας σημειώσει κατοστάρες στα τέσσερα από τα επτά πιο πρόσφατα παιχνίδια του.

Στα αγωνιστικά, αμφίβολος για τον Πανιώνιο είναι ο Στέντμον Λέμον. Για τον Ολυμπιακό, εκτός παραμένουν οι Έβανς και Φαλ, ενώ νοκ άουτ είναι και ο Λαρεντζάκης. Αμφίβολοι δίνονται οι Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ, που αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμού, την ώρα που οι Πειραιώτες έχουν μπροστά τους δύο δύσκολα εντός έδρας παιχνίδια με Φενέρ (17/03) και Μπασκόνια (19/03) για την Ευρωλίγκα.

