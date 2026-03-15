ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Triple-double ο Γουέστμπρουκ, πλήγμα για τους Κλίπερς στη νίκη των Κινγκς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έχασαν τον Λέοναρντ με διάστρεμμα

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ έγραψε ακόμη ένα κεφάλαιο στη σπουδαία καριέρα του, φτάνοντας τα 209 triple-doubles, και οδήγησε τους Κινγκς στη νίκη με 118-109 επί των Κλίπερς.

Ο πολύπειρος γκαρντ είχε 12 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, προσφέροντας ισορροπία και ενέργεια, την ώρα που ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 27 πόντους. Πολύτιμη βοήθεια ήρθε από τον Πρέσιους Ατσιούα (25 πόντοι, 13 ριμπάουντ), τον Μαξίμ Ρεϊνό (23 πόντοι) και τον Ντέικουον Πλόουντεν (15 πόντοι), με τους Κινγκς να πανηγυρίζουν την τρίτη νίκη τους στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.

Για τους Κλίπερς, ο Καουάι Λέοναρντ ήταν εντυπωσιακός μέχρι τον τραυματισμό του, σημειώνοντας 31 πόντους και φτάνοντας τα 45 διαδοχικά παιχνίδια με τουλάχιστον 20 πόντους — επίδοση που ξεπέρασε το ιστορικό ρεκόρ του Μπομπ ΜακΑντού από τη σεζόν 1974-75. Ωστόσο, με 9:27 να απομένουν στην τέταρτη περίοδο, προσγειώθηκε άτσαλα στο αριστερό του πόδι σε φάση άμυνας πάνω στον ΝτεΡόζαν και αποχώρησε με διάστρεμμα στον αστράγαλο.

Ο Λέοναρντ δεν επέστρεψε στο παιχνίδι και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί, με τους Κλίπερς να βλέπουν το νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων να διακόπτεται. Ο Ντάριους Γκάρλαντ είχε 25 πόντους και ο Μπένεντικτ Μάθουριν 24, αλλά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την ήττα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Σίξερς-Νετς 104-97

Χοκς-Μπακς 122-99

Σέλτικς-Γουίζαρντς 111-100

Χιτ-Μάτζικ 117-121

Λέικερς-Νάγκετς 127-125

Κλίπερς-Κινγκς 109-118

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πανιώνιος - Ολυμπιακός: Τι λένε οι ομάδες για το επεισόδιο με Φουρνιέ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκόραρε μετά από δύο χρόνια ο Μάριος Ηλία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

To ιδιαίτερο 3/3 με Ανόρθωση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν είμαστε ο φτωχός συγγενής

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Μπορντό «αποκήρυξε» ομάδα των ultras της, μετά απο ένοπλη επίθεση σε συνοπαδό!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Και άλλο πρόβλημα για τον Απόλλωνα στην άμυνα - Νοκ άουτ ο Λαμ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η αξιέπαινη ενέργεια του Γιώργου Αχιλλέως

Απόψεις

|

Category image

Ακυρώθηκε το Finalissima του 2026 και αιχμές της UEFA για την Αργεντινή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάμιλτον για το πρώτο του βάθρο: «Τεράστιο ευχαριστώ στο Μαρανέλο, πρέπει να πιέσουμε κι άλλο»

AUTO MOTO

|

Category image

LIVE: Ανόρθωση - Απόλλων 1-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποβολή για Φουρνιέ για επεισόδιο με φίλαθλο του Πανιωνίου!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με αυτούς κοντράρει την Ανόρθωση ο Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Ανόρθωσης για το ντέρμπι με τον Απόλλωνα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πολιτικές πιέσεις στην UEFA για πιθανή αποβολή του Ισραήλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θα ακούνε ΑΕΚ και…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη