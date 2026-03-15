Triple-double ο Γουέστμπρουκ, πλήγμα για τους Κλίπερς στη νίκη των Κινγκς

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ έγραψε ακόμη ένα κεφάλαιο στη σπουδαία καριέρα του, φτάνοντας τα 209 triple-doubles, και οδήγησε τους Κινγκς στη νίκη με 118-109 επί των Κλίπερς.

Ο πολύπειρος γκαρντ είχε 12 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, προσφέροντας ισορροπία και ενέργεια, την ώρα που ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 27 πόντους. Πολύτιμη βοήθεια ήρθε από τον Πρέσιους Ατσιούα (25 πόντοι, 13 ριμπάουντ), τον Μαξίμ Ρεϊνό (23 πόντοι) και τον Ντέικουον Πλόουντεν (15 πόντοι), με τους Κινγκς να πανηγυρίζουν την τρίτη νίκη τους στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.

Για τους Κλίπερς, ο Καουάι Λέοναρντ ήταν εντυπωσιακός μέχρι τον τραυματισμό του, σημειώνοντας 31 πόντους και φτάνοντας τα 45 διαδοχικά παιχνίδια με τουλάχιστον 20 πόντους — επίδοση που ξεπέρασε το ιστορικό ρεκόρ του Μπομπ ΜακΑντού από τη σεζόν 1974-75. Ωστόσο, με 9:27 να απομένουν στην τέταρτη περίοδο, προσγειώθηκε άτσαλα στο αριστερό του πόδι σε φάση άμυνας πάνω στον ΝτεΡόζαν και αποχώρησε με διάστρεμμα στον αστράγαλο.

Ο Λέοναρντ δεν επέστρεψε στο παιχνίδι και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί, με τους Κλίπερς να βλέπουν το νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων να διακόπτεται. Ο Ντάριους Γκάρλαντ είχε 25 πόντους και ο Μπένεντικτ Μάθουριν 24, αλλά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την ήττα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Σίξερς-Νετς 104-97

Χοκς-Μπακς 122-99

Σέλτικς-Γουίζαρντς 111-100

Χιτ-Μάτζικ 117-121

Λέικερς-Νάγκετς 127-125

Κλίπερς-Κινγκς 109-118