Ένα ήταν αρκετό για τη Γιουβέντους

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Γιουβέντους, η οποία επικράτησε 1-0 της Ουντινέζε εκτός έδρας στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Serie A και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι ήταν σαφώς ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα τέρματα, ωστόσο το γκολ του Μπογκά στο 38ο λεπτό αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει το πολύτιμο τρίποντο στη «Γηραιά Κυρία».

Με αυτή τη νίκη η Γιουβέντους έφτασε τους 51 βαθμούς και πάτησε τετράδα, αφήνοντας πίσω της την εντυπωσιακή φέτος Κόμο των Σεσκ Φάμπρεγας και Τάσου Δουβίκα, η οποία έχει έναν βαθμό λιγότερο και την Κυριακή (15/3) υποδέχεται τη Ρόμα.

Από την άλλη πλευρά, η Ουντινέζε παρέμεινε στους 36 βαθμούς και στην 11η θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα του Ούντινε δείχνει να έχει εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την παραμονή της στην κατηγορία, ωστόσο δύσκολα θα μπορέσει να διεκδικήσει κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο μέχρι το τέλος της σεζόν.