Η αναρρίχηση περνά από την Λεμεσό

Με την πλάτη στον τοίχο ταξιδεύει απόψε η αποστολή του ΑΠΟΕΛ (19:00) για το παιχνίδι με τον Άρη, το οποίο θα κλείσει τον κύκλο των 26 αγώνων, της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Η ομάδα της πρωτεύουσας παλεύει για το ευρωπαϊκό εισιτήριο, το οποίο είναι επιβλητική ανάγκη για το σύνολο του Γκαρσία.

Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων εξέτισε την ποινή του στο χαμένο παιχνίδι με την Ανόρθωση και σήμερα επιστρέφει στο πόστο του για να καθοδηγήσει την ομάδα του ξανά στον δρόμο των επιτυχιών. Τις δύο ομάδες χωρίζουν μόλις ένας βαθμός και έτσι είναι κατανοητό πως αν ο ΑΠΟΕΛ θέλει να βλέπει πως τα πάνω, καλείται να προσθέσει ένα σημαντικό τρίποντο που θα τον ανεβάσει στην πέμπτη θέση και θα τους αυξήσει τις πιθανότητες για να βρεθεί στα ευρωπαϊκά σκαλοπάτια.

Η ομάδα της πρωτεύουσας δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, καθώς η απόδοση της εντός των τεσσάρων γραμμών παρουσιάζει ξανά παθογένειες. Ο ΑΠΟΕΛ καλείται να ανεβάσει απόδοση και να σταθεροποιηθεί σε ψηλές πτήσεις αφού μεταξύ άλλων, ακολουθούν και δύο ντέρμπι φωτιά στο κύπελλο.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, δεν υπολογίζονται οι Σταφυλίδης, Π.Σωτηρίου και Κωνσταντίνος Λαΐφης. Υπενθυμίζουμε πως ο τελευταίος θα περάσει αύριο (16/03) την πόρτα του χειρουργείου για αποκατάσταση του κατάγματος στη μύτη. Έπειτα θα καθοριστεί και η περίοδος αποθεραπείας του. Παράλληλα, εκτός θα είναι και ο Αμπάγκνια, όπως σημείωσε ο ΑΠΟΕΛ.