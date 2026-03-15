Θέλει να κάνει το καθήκον της

Χωρίς περιθώρια για βαθμολογικές απώλειες, η Ομόνοια υποδέχεται στις 20:30 τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι πράσινοι σε κάθε περίπτωση θα παραμείνουν πρώτοι, όμως δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό. Ο Χένινγκ Μπεργκ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στο «Ηλίας Πούλλος», καθώς οι μαυροπράσινοι βρίσκονται σε καλή αγωνιστική περίοδο και κάνουν υπερπροσπάθεια για να παραμείνουν στην πρώτη κατηγορία.

Το «τριφύλλι» είναι έτοιμο να προχωρήσει στον δρόμο των επιτυχιών, με ανάλογη εμφάνιση όπως της περασμένης εβδομάδας με την Ομόνοια Αραδίππου. Το σύνολο του Νορβηγού τεχνικού μπήκε στο παιχνίδι με συγκέντρωση, επιθετικές… βλέψεις και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο. Έτσι μέχρι το 40λεπτο, ήταν ήδη μπροστά στο σκορ με 2-0.

Το έργο της Ομόνοιας -όσον αφορά στο αγωνιστικό- δεν είναι και πάλι εύκολο. Στο απουσιολόγιο βρίσκονται οι Φαμπιάνο, Μαγιαμπέλα, Mασούρας, Οντουμπάντζο και ο τιμωρημένος Μάριτς. Βέβαια, επιστρέφουν οι Άιτινγκ, Σεμέδο, Παναγιώτου και Γιόβετιτς. Οι δύο τελευταίο διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα.