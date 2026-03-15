Στο ίδιο έργο θεατές με μια κατάσταση που προβληματίζει

Δεν λέει να βάλει φρένο στον κατήφορο η ΑΕΛ.

Η ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται σε πολύ κακό φεγγάρι, αδυνατεί να σηκώσει κεφάλι, οι ήττες διαδέχονται η μια την άλλη κι έτσι ο προβληματισμός μεγαλώνει αναπόφευκτα. Το σύνολο του Ούγκο Μάρτινς παρουσιάζει αποκαρδιωτική εικόνα και η ήττα από την Ομόνοια Αραδίππου προστίθεται σαν κερασάκι στην ήδη… παραφορτωμένη τούρτα.

Οι γαλαζοκίτρινοι δέχθηκαν δύο γκολ σε πανομοιότυπες φάσεις κι αυτό φανερώνει τις αδυναμίες. Οι εντελώς μόνοι σκόρερ (Ποντικός και Γεωργίου) σε πολύ κοντινή απόσταση από την εστία, έστειλαν τη μπάλα στα δίχτυα με σχετική ευκολία, φάσεις που επιβεβαιώνουν πως οι στιγμές χωρίς συγκέντρωση, στοιχίζουν στην ΑΕΛ.

Ο κόσμος μοιάζει με καζάνι που βράζει καθώς λίγοι πλέον… αισιοδοξούν για πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου. Η ΑΕΛ ουσιαστικά ζει και… αναπνέει για τις δύο αναμετρήσεις της ημιτελικής φάσης, όμως λόγω του ότι δεδομένα θα δώσει ντέρμπι υψηλού επιπέδου (θα κληρωθεί ή με ΑΠΟΕΛ, ή με Απόλλων ή με Πάφο), η απαισιοδοξία κυριαρχεί αφού οι εμφανίσεις δεν πείθουν.

Η ομάδα της Λεμεσού μπαίνει στα play out σε δύσκολη θέση καθώς οι διαφορές στον βαθμολογικό πίνακα είναι μικρές. Για την ώρα, δεν τίθεται θέμα να βλέπει προς τα κάτω, όμως μόνο με βαθμούς θα ανασάνει με μεγαλύτερη ευκολία.