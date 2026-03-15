ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με φόρα από τη Σλοβενία η ΑΕΚ κόντρα στον Ατρόμητο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο Περιστέρι στρέφεται η προσοχή της ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League (19:30), με βασικό στόχο να φύγει με το «διπλό» και να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Περιστεριώτες προέρχονται από την ισοπαλία χωρίς τέρματα απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη, σε ένα παιχνίδι όπου στάθηκαν τυχεροί, καθώς οι γηπεδούχοι αστόχησαν σε δύο πέναλτι. Η ομάδα του Nτούσαν Κέρκεζ παραμένει αήττητη στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές και βρίσκεται στους 28 βαθμούς, δίνοντας μάχη για να εξασφαλίσει μία θέση στα playoffs των θέσεων 5-8.

Ωστόσο, ο Ατρόμητος δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, έχοντας μία από τις πιο αδύναμες συγκομιδές βαθμών στο γήπεδό του στο φετινό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην ΑΕΚ για να ενισχύσει τις ελπίδες του για την πρώτη οκτάδα.

Στα αγωνιστικά, ο Κέρκεζ καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Τσιγγάρας, Μανσούρ, Μουντές και Μίχορλ, όλοι βασικά στελέχη της ομάδας.

Από την άλλη, η Ένωση πηγαίνει στο Περιστέρι με εξαιρετική ψυχολογία, μετά την εμφατική νίκη με 4-0 επί της Τσέλιε στη Σλοβενία, αποτέλεσμα που της έδωσε επί της ουσίας την πρόκριση για τα προημιτελικά του Conference League από το πρώτο ματς.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρουσίασε επιθετική πολυφωνία και δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, δείχνοντας πως βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, με μοναδικό μελανό σημείο τις πολλές χαμένες ευκαιρίες, οι οποίες, ωστόσο, δεν κόστισαν.

Στο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ προέρχεται από τη νίκη 1-0 επί της ΑΕΛ Novibet και βρίσκεται στους 56 βαθμούς και στη 2η θέση της βαθμολογίας μετά το άνετο πέρασμα του Ολυμπιακού από το Παγκρήτιο. Αναζητά λοιπόν το τρίποντο κόντρα στον Ατρόμητο που θα την επαναφέρει στην κορυφή, γεγονός που δεν επιτρέπει στον Μάρκο Νίκολιτς σκέψεις για ροτέισον, το οποίο θα γίνει πιθανότατα στον επαναληπτικό με την Τσέλιε.

Δίχως προβλήματα αλλά με 8 παίκτες στο όριο καρτών οι «κιτρινόμαυροι». Όποιος εκ των Ρέλβας, Πινέδα, Πένραϊς, Κοϊτά, Στρακόσα, Βάργκα, Πήλιου και Λιούμπιτσιτς αντικρίσει κάρτα θα χάσει το ματς με την Κηφισιά.

Πιθανές ενδεκάδες:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Ουκάκι, Πνευμονίδης, Τσούμπερ, Μπάκου.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος, Γεώργιος Χριστοδούλου

4ος: Αλέξανδρος Μέγας

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης, AVAR: Σπυρίδων Ζαμπάλας

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πανιώνιος - Ολυμπιακός: Τι λένε οι ομάδες για το επεισόδιο με Φουρνιέ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκόραρε μετά από δύο χρόνια ο Μάριος Ηλία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

To ιδιαίτερο 3/3 με Ανόρθωση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν είμαστε ο φτωχός συγγενής

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Μπορντό «αποκήρυξε» ομάδα των ultras της, μετά απο ένοπλη επίθεση σε συνοπαδό!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Και άλλο πρόβλημα για τον Απόλλωνα στην άμυνα - Νοκ άουτ ο Λαμ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η αξιέπαινη ενέργεια του Γιώργου Αχιλλέως

Απόψεις

|

Category image

Ακυρώθηκε το Finalissima του 2026 και αιχμές της UEFA για την Αργεντινή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάμιλτον για το πρώτο του βάθρο: «Τεράστιο ευχαριστώ στο Μαρανέλο, πρέπει να πιέσουμε κι άλλο»

AUTO MOTO

|

Category image

LIVE: Ανόρθωση - Απόλλων 1-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποβολή για Φουρνιέ για επεισόδιο με φίλαθλο του Πανιωνίου!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με αυτούς κοντράρει την Ανόρθωση ο Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Ανόρθωσης για το ντέρμπι με τον Απόλλωνα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πολιτικές πιέσεις στην UEFA για πιθανή αποβολή του Ισραήλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θα ακούνε ΑΕΚ και…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη