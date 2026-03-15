Πλούσιο το πρόγραμμα της ημέρας – Όλες οι τηλεοπτικές μεταδόσεις (15/03)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Οmega
09:00 Formula 1 - Aγώνας
Cytavision 1
10:00 Γυναικείο: Ομόνοια - Άρης
19:00 Άρης - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 2
20:30 Ομόνοια - Ολυμπιακός
Cytavision 3
16:00 Μάντσεστερ Γ. - Άστον Βίλα
18:30 Λίβερπουλ - Τότεναμ
21:00 Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός
Cytavision 4
13:30 Bερόνα - Τζένοα
16:00 Μπάσκετ: ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ (τελικός)
19:00 Κόμο - Ρόμα
21:45 Λάτσιο - Μίλαν
Cytavision 5
16:00 Κρίσταλ Πάλας - Λιντς
23:00 Τένις: ATP 1000 – Indian Wells
Cytavision 6
12:00 Ράλι Κένυας - Stage 5
16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision 8
17:15 Μπαρτσελόνα - Σεβίλλη
22:30 Πόρτο - Μορεϊρένσε
Cablenet Sports 1
16:00 Ανόρθωση - Απόλλων
Cablenet Sports 2
16:00 Στραμβούργο - Παρίς FC
18:15 Χάβρη - Λιόν
21:45 Ρεν - Λιλ
Cablenet Sports 3
15:30 Φέγενορντ - Εξελσιόρ
20:00 Μπάσκετ: Γιουβεντούτ - Μπαρτσελόνα
Novasports Prime
18:00 ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός
Novasports 3
14:30 Σάλκε - Ανόβερο
Novasports 6
20:00 Τένις: WTA 1000 – Indian Wells
Novasports Start
16:30 Βέρντερ - Μάιντς