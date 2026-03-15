Πλούσιο το πρόγραμμα της ημέρας – Όλες οι τηλεοπτικές μεταδόσεις (15/03)

Οmega

09:00 Formula 1 - Aγώνας

Cytavision 1

10:00 Γυναικείο: Ομόνοια - Άρης

19:00 Άρης - ΑΠΟΕΛ

Cytavision 2

20:30 Ομόνοια - Ολυμπιακός

Cytavision 3

16:00 Μάντσεστερ Γ. - Άστον Βίλα

18:30 Λίβερπουλ - Τότεναμ

21:00 Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

Cytavision 4

13:30 Bερόνα - Τζένοα

16:00 Μπάσκετ: ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ (τελικός)

19:00 Κόμο - Ρόμα

21:45 Λάτσιο - Μίλαν

Cytavision 5

16:00 Κρίσταλ Πάλας - Λιντς

23:00 Τένις: ATP 1000 – Indian Wells

Cytavision 6

12:00 Ράλι Κένυας - Stage 5

16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ

Cytavision 7

14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση

Cytavision 8

17:15 Μπαρτσελόνα - Σεβίλλη

22:30 Πόρτο - Μορεϊρένσε

Cablenet Sports 1

16:00 Ανόρθωση - Απόλλων

Cablenet Sports 2

16:00 Στραμβούργο - Παρίς FC

18:15 Χάβρη - Λιόν

21:45 Ρεν - Λιλ

Cablenet Sports 3

15:30 Φέγενορντ - Εξελσιόρ

20:00 Μπάσκετ: Γιουβεντούτ - Μπαρτσελόνα

Novasports Prime

18:00 ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός

Novasports 3

14:30 Σάλκε - Ανόβερο

Novasports 6

20:00 Τένις: WTA 1000 – Indian Wells

Novasports Start

16:30 Βέρντερ - Μάιντς

