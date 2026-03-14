Μίλησε στο φινάλε και κλείδωσε τη νίκη η Άρσεναλ

Έκαμψε την αντίσταση της Έβερτον

Λύγισε την Έβερτον με ήρωα της τελευταίας στιγμής τον Γκιόκερες η Άρσεναλ!

Οι Λονδρέζοι και πρωτοπόροι της Premier League δυσκολεύτηκαν πολύ στο «Emirates» κόντρα σε μια πολύ μαχητική αντίπαλο, όμως τελικά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη 2-0, με τον Σουηδό επιθετικό να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα λίγο πριν από το φινάλε της αναμέτρησης (90') και με τον Ντόουμαν να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 90'+7' και ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν βγει μπροστά ψάχνοντας την ισοφάριση!

Έτσι, η Άρσεναλ έφτασε τους 70 βαθμούς και αύξησε στους 10 βαθμούς τη διαφορά της από τη 2η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει δύο παιχνίδια λιγότερα και θα παίξει αργότερα (22:00) με τη Γουέστ Χαμ. Από την άλλη, η Έβερτον παραμένει εκτός της πρώτης επτάδας.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Άρσεναλ να έχει την κατοχή, αλλά με την Έβερτον να φτιάχνει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για γκολ στο 17’, με τον ΜακΝίλ να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι!

Ανώτεροι οι γηπεδούχοι στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να μπορούν να απειλήσουν με αξιώσεις την εστία του Πίκφορντ, ενώ ο Ράγια τους έσωσε στο 49’, αποκρούοντας με το πόδι του μια τελική προσπάθεια του Μπέτο.

Όσο περνούσε η ώρα τόσο αυξανόταν και η πίεση που ασκούσε η Άρσεναλ στην άμυνα των φιλοξενούμενων, μέχρι να έρθει το 90ό λεπτό, όταν ο Πίκφορντ έκανε άστοχη έξοδο και ο Ινκαπιέ έστρωσε την μπάλα στον Γκιόκερες, ο οποίος σκόραρε προ κενής εστίας για να λυτρώσει την ομάδα του. Το τελικό 2-0 διαμορφωθηκε στο 90’+7’, με τον Ντόουμαν να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ενώ όλη η Έβερτον, συμπεριλαμβανομένου και του Πίκφορντ, ήταν μπροστά ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης.

Η Τσέλσι ηττήθηκε με 1-0 από τη Νιούκαστλ μέσα στο «Στάμφορντ Μπριτζ», χάνοντας σημαντικό έδαφος στη μάχη που δίνει για να μπει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Ο Γκόρντον στο 18' το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, με την ομάδα του να βρίσκεται πλέον στο -6 από τους «μπλε» του Λονδίνου, στην προσπάθειά της να ολοκληρώσει τη σεζόν σε θέση που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

