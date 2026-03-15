Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ένα αθηναϊκό ντέρμπι διαφορετικό από τα άλλα

Μετά από πάρα πολύ καιρό θα διεξαχθεί ένα αθηναϊκό ντέρμπι για το πρωτάθλημα με το διακύβευμα να είναι κάτι περισσότερο από το γόητρο μιας νίκης!

Παναθηναϊκός AKTOR και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους το απόγευμα (16:00) στο Telekom Center Athens στο μεγάλο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με έπαθλο τη δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου!

Το κακό αγωνιστικό πρόσωπο που παρουσίασαν οι «πράσινοι» το προηγούμενο διάστημα τα έφερε έτσι που πλέον το «τριφύλλι» και η Ένωση έχουν από τέσσερις ήττες, με το αποψινό ντέρμπι να αποκτά μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προέρχεται από τις δύο διαδοχικές σοκαριστικές ήττες απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου (97-102) και τον Ηρακλή (76-74), μετρώντας μάλιστα τρία αρνητικά αποτελέσματα στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, αφού είχε προηγηθεί η ήττα στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη (102-95) στις αρχές Φεβρουαρίου. Αξιοσημείωτο είναι πως μέσα στο διάστημα αυτό, σημείωσε όσες ήττες είχε δεχθεί τις δύο προηγούμενες σεζόν στη regular season!

Την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και τις καλές και σοβαρές εμφανίσεις, επικρατώντας πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 92-88 επί της Ζάλγκιρις στο Κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων για την Ευρωλίγκα. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση μετά από πολύ καιρό. Την Παρασκευή υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα για την 32η στροφή της Ευρωλίγκας, σε ένα κρίσιμο ματς στη μάχη που δίνει για την είσοδο στην 6άδα και τα playoffs.

Από την άλλη πλευρά οι «κιτρινόμαυροι» εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξαιρετικό «φεγγάρι», αφού τους τελευταίους τρεις μήνες μετρούν 14 νίκες στα 15 τελευταία τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις! Μοναδική απώλεια εκείνη στο ματς Κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακό. Την περασμένη Τετάρτη πανηγύρισαν μεγάλη εντός έδρας νίκη με σκορ 96-88 επί της Τόφας για τη φάση των «16» του BCL, δείχνοντας ικανοί να πετύχουν μεγάλα πράγματα και φέτος στην Ευρώπη.

Η τελευταία ήττα της ΑΕΚ σε επίπεδο πρωταθλήματος χρονολογείται στις 13 Δεκεμβρίου όταν και είχε χάσει με το βαρύ 101-63 από τον αποψινό της αντίπαλο στη SUNEL Arena. Έκτοτε μετρά εννέα διαδοχικές νίκες! Την ερχόμενη Τετάρτη (18/03) έχει ένα κομβικό παιχνίδι στο Βερολίνο απέναντι στην Άλμπα για την τελευταία αγωνιστική του BCL, ματς που θα κρίνει την πρωτιά του ομίλου και το πλεονέκτημα έδρας ενόψει playoffs.

Στα αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία, Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, ενώ, εκτός για λόγους αποφόρτισης έμεινε ο Ματίας Λεσόρ, με αποτέλεσμα να μην γίνει αλλαγή στη λίστα ξένων του συλλόγου. Πριν το τζάμπολ οι «πράσινοι» θα πρέπει να κόψουν έναν από την επτάδα ξένων τους. Για την ΑΕΚ νοκ άουτ τέθηκε ο πολύτιμος Αμερικανός φόργουορντ, Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος και θα προφυλαχθεί μετά τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στο αριστερό γόνατο.

Διαιτητές: Τηγάνης-Πιτσίλκας-Τεφτίκης (Νηγιάννης)