Χωρίς ίχνος υποτίμησης για το αυτονόητο

Δεν έχει σκοπό να πάει στην Λάρνακα για περιπέτειες

Στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» ταξιδεύει νωρίς το απόγευμα (16:00) ο Απόλλωνας για το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, κόντρα στην Ανόρθωση. Η ίσως πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος δεν έχει σκοπό να πάει στην Λάρνακα για περιπέτειες. Το σύνολο του Λοσάδα βρίσκεται σε ανοδική πορεία, από τη… μάχη της εξάδας βρίσκεται στη μάχη του τίτλου κι αυτό ικανοποιεί άπαντες στο Κολόσσι.

Η βαθμολογική θέση της «Κυρίας» δεν παρασύρει κανέναν στον Απόλλωνα. Γνωρίζουν πως η ομάδα της Αμμοχώστου είναι σαν πληγωμένο θηρίο λόγω της κατάστασης (αγωνιστικής και μη) και έτσι θα παρουσιαστεί συγκεντρωμένη για τη δική της σωτηρία. Ο Απόλλωνας μοιάζει ασταμάτητος με τον 43χρονο τεχνικό στο τιμόνι του και σε αυτό τον ρυθμό θέλει να συνεχίσει. Οι κυανόλευκοι έχουν το «πλεονέκτημα» να αγωνίζονται πρώτοι και με ενδεχόμενο τρίποντο να μειώσουν στους τρεις βαθμούς από το ρετιρέ, μεταφέροντας την πίεση στην Ομόνοια (αγωνίζεται στις 20:30 με τον Ολυμπιακό).

Όσον αφορά στο αγωνιστικό αμφίβολοι μέχρι τελευταία στιγμή είναι οι Βούρος-Μαλεκκίδης, ενώ δεδομένα εκτός είναι οι Ντουοντού, Τομάς και Μπράουν (τιμωρημένοι).

