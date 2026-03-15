Τώρα που πήρε φόρα… φόρα ανηφόρα

Θέλει να κλείσει θετικά τον κύκλο των 26 αγωνιστικών

Ανόρθωση υποδέχεται στις 16:00 τον Απόλλωνα, για την τελευταία στροφή της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Είναι λοιπόν αναμενόμενο να θέλει να κλείσει θετικά τον κύκλο των 26 αγωνιστικών, ώστε να παραμείνει όσο πιο μακριά από την επικίνδυνη ζώνη.

Η «Κυρία» με την έλευση του Μάουρο Καμορανέζι διατηρεί το αήττητο. Όπως επίσης και η ομάδα της Λεμεσού με την άφιξη του Λοσάδα στο Κολόσσι. Πρόκειται λοιπόν για δύο ομάδες που βρίσκονται στα πάνω τους και έτσι συνθέτουν ένα αμφίρροπο ζευγάρι. Η Ανόρθωση δίνει από την αρχή της σεζόν μια δύσκολη μάχη σωτηρίας και έτσι δεν χωράνε απώλειες.

Η άμυνα θα δοκιμαστεί σε μεγάλο βαθμό όμως αν επαναλάβει το ίδιο πάθος και την ίδια θέληση όπως στη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ, τότε οι πιθανότητες να πάρει βαθμό ή βαθμούς, είναι αυξημένες. Ο κόσμος της «Κυρίας» πιστεύει ξανά σε καλύτερες μέρες, η διοίκηση κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει εις πέρας την αποστολή της και γι’ αυτό η ψυχολογία είναι στο κατακόρυφο. Παράλληλα, στα συν της Ανόρθωσης είναι πως ο Απόλλωνας θα βρεθεί στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» χωρίς τον κόσμο του, λόγω τιμωρίας.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, ο Καμορανέζι δεν υπολογίζει στους Κις, Αρτυματά και Ντιόν. Μάλιστα, ούτε ο Ντα Κρουζ πρόλαβε την αποστολή και κάνει αγώνα δρόμου για να βοηθήσει στα play out.

