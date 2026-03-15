Η Ευρώπη θέλει… τρίποντο

Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα θέλει να δώσει ο Άρης στο αποψινό (19:00) παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, για την τελευταία αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Οι πράσινοι έμειναν αρκετά πίσω από τις ευρωπαϊκές θέσεις και μόνο με βαθμούς θα καταφέρει να ανακάμψει. Στο τελευταίο παιχνίδι ξέσπασε κόντρα στην αδιάφορη Ένωση, όμως το εμπόδιο σήμερα είναι σαφώς ψηλότερο. Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν τους ίδιους στόχους με την ομάδα του Λουκά και έτσι αναμένεται πως θα πέσουν… κορμιά για μια ευρωπαϊκή θέση.

Η ομάδα της Λεμεσού υστέρησε στην ευστοχία στο πρόσφατο παρελθόν, όμως απόψε θα παίξει μεγάλο ρόλο η αποτελεσματικότητα αλλά και η σταθερότητα στα μετόπισθεν, όπου έδειξε «πληγές» στα προηγούμενα παιχνίδια.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, ο Κύπριος τεχνικός δεν υπολογίζει στους Νίκολιτς, Καλούλου και Παζέ (τιμωρημένος).