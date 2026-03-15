ΘΕΜΑ: Μόλις τρεις ανατροπές σε 17 σεζόν!

Ολοκληρώνεται αύριο η πρώτη φάση του πρωταθλήματος, με την Ομόνοια να μπαίνει από θέση ισχύος στα πλέι οφ. Το μόνο που απομένει να ξεκαθαρίσει είναι η διαφορά που θα τη χωρίζει από τη δεύτερη θέση, την οποία διεκδικούν ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ. Η διαφορά αυτή μπορεί να κυμανθεί από τρεις έως και εννέα βαθμούς.

Με αφορμή το αυριανό πέσιμο της αυλαίας της κανονικής διάρκειας της Cyprus League by Stoiximan, γυρίσαμε τον χρόνο πίσω στη σεζόν 2007-08, τη χρονιά κατά την οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το σύστημα των πλέι οφ. Σκοπός ήταν να καταγράψουμε από τότε μέχρι και την περσινή σεζόν, πόσες φορές η ομάδα που τερμάτισε στην κορυφή στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος κατέκτησε τελικά τον τίτλο, καθώς επίσης και πόσες φορές σημειώθηκε ανατροπή.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια ξεκάθαρη εικόνα: Από τις 17 προηγούμενες σεζόν (με εξαίρεση το 2019-20, όταν το πρωτάθλημα διακόπηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού), στις 14 η ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια κατέκτησε και το πρωτάθλημα, ενώ μόλις τρεις φορές η κορυφή άλλαξε χέρια στα πλέι οφ!

Οι δύο από αυτές τις ανατροπές ανήκουν στον ΑΠΟΕΛ. Τις σεζόν 2013-14 και 2014-15 οι γαλαζοκίτρινοι κατάφεραν να καλύψουν διαφορές τριών και δύο βαθμών αντίστοιχα και να στεφθούν πρωταθλητές. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η ανατροπή του Άρη, ο οποίος παρότι ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια στο -6 από την κορυφή, πραγματοποίησε φοβερό σπριντ στα πλέι οφ και κατέκτησε τον τίτλο. Σε άλλες οχτώ σεζόν, ο ΑΠΟΕΛ τερμάτισε στην κορυφή με το τέλος της πρώτης φάσης και έκοψε πρώτος το νήμα στα πλέι οφ, ενώ το ίδιο έκαναν η Ομόνοια δύο φορές και από μία η Ανόρθωση, η ΑΕΛ, ο Απόλλωνας και η Πάφος FC.

Ας τα δούμε αναλυτικά:

2007-08

Tη σεζόν 2007-08 η Ανόρθωση τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια με διαφορά έντεκα βαθμών από τον ΑΠΟΕΛ (64-53), για να κατακτήσει εν τέλει τον τίτλο διατηρώντας την ίδια απόσταση στα πλέι οφ (72-61).

2008-09

Το τέλος της πρώτης φάσης της περιόδου 2008-09 βρήκε τον ΑΠΟΕΛ πρώτο με διαφορά πέντε βαθμών από την Ομόνοια (69-64), με τους γαλαζοκίτρινους να την αυξάνουν στο τέλος κατά έναν βαθμό (82-76).

2009-10

Αλλαγή σκυτάλης την επόμενη χρονιά (2009-10) με την Ομόνοια να τερματίζει πρώτη στην κανονική διάρκεια με διαφορά τεσσάρων βαθμών από την Ανόρθωση (62-58), αλλά και πάλι ο τίτλος να βάφεται στα χρώματα της ομάδας που έκοψε πρώτη το νήμα στην Α’ φάση. Η διαφορά τότε με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος εκτοξεύτηκε στους εννέα βαθμούς και τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο ΑΠΟΕΛ (Ομόνοια 74, ΑΠΟΕΛ 65).

2010-11

Το 2010-11 δημιουργήθηκε η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ πρώτης και δεύτερης θέσης που κρατάει μέχρι σήμερα. Ο ΑΠΟΕΛ ολοκλήρωσε την πρώτη φάση με διαφορά δώδεκα βαθμών από την Ομόνοια (62-50), με την απόσταση να μειώνεται κατά έναν βαθμό (74-63) στη δεύτερη φάση.

2011-12

Το 2011-12 καταγράφηκε η μικρότερη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, η ΑΕΛ ολοκλήρωσε τον κύκλο των 26 αγωνιστικών βρισκόμενη στην πρώτη θέση με 60 βαθμούς έναντι 57 της Ομόνοιας. Η διαφορά αυτή ήταν ικανή να χαρίσει στους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού τον πολυπόθητο τίτλο, με τη δεύτερη θέση να αλλάζει «ένοικο» (ΑΕΛ 68, ΑΠΟΕΛ 66).

2012-13

Το 2012-13 ο ΑΠΟΕΛ επέστρεψε στους τίτλους. Το +6 από την Ανόρθωση (66-60) με το τέλος της κανονικής διάρκειας μειώθηκε κατά έναν βαθμό μετά το τέλος των πλέι οφ (73-68).

2013-14

Κάπου εδώ «έσπασε» η παράδοση που ήθελε την ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης να κατακτάει τον τίτλο. Το 2013-14, παρότι η ΑΕΛ τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου (ΑΕΛ 62, Απόλλων 59, ΑΠΟΕΛ 59), ο ΑΠΟΕΛ ανέτρεψε τα δεδομένα και υπερτερώντας στην ισοβαθμία της ΑΕΛ κατέκτησε το πρωτάθλημα (81-81).

2014-15

Ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να ανατρέψει τα εις βάρος του δεδομένα και τον επόμενο χρόνο (2014-15). Παρότι μειονεκτούσε του πρώτου Απόλλωνα κατά δύο βαθμούς (48-46), σήκωσε το πρωτάθλημα πετυχαίνοντας ανατροπή για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν (ΑΠΟΕΛ 62, ΑΕΚ 59, Απόλλων 59).

2015-16

Παρότι η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο την περίοδο 2015-16 ήταν η μικρότερη δυνατή με το τέλος της κανονικής διάρκειας, (ΑΠΟΕΛ 62, ΑΕΚ 61), οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας, όχι μόνο πήραν τον τίτλο, αλλά το έκαναν αυξάνοντας την απόσταση από την ομάδα της Λάρνακας στους οχτώ βαθμούς (83-75).

2016-17

Όπως η Ομόνοια είχε καταφέρει το 2009-10 να εκμεταλλευτεί το προβάδισμα των τεσσάρων βαθμών διαφοράς από τη δεύτερη θέση, έτσι και ο ΑΠΟΕΛ την περίοδο 2016-17 (ΑΠΟΕΛ 62, ΑΕΚ 58) έκανε το ίδιο, πανηγυρίζοντας τον τίτλο τον Μάιο (ΑΠΟΕΛ 80, ΑΕΚ 76).

2017-18

Σε ντέρμπι εξελίχθηκε το πρωτάθλημα της περιόδου 2017-18, αλλά η… πλάστιγγα έγειρε και πάλι προς τον κανόνα. Ο ΑΠΟΕΛ, δημιουργώντας απόσταση δύο βαθμών από τον Απόλλωνα με τη λήξη της πρώτης φάσης (63-61), κατάφερε να την αυξήσει στους τέσσερις στα πλέι οφ και να κατακτήσει το πρωτάθλημα (86-82).

2018-19

Ίδια η διαφορά και την επόμενη περίοδο στην Α’ φάση (ΑΠΟΕΛ 49, Απόλλων 47), μόνο που αυτή αυξήθηκε περισσότερο και άλλαξε «ένοικο» η δεύτερη θέση με την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης (70 ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ 62).

2019-20

Το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα 2019-20 διακόπηκε την 23η αγωνιστική λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, με την Ομόνοια και την Ανόρθωση να ισοβαθμούν στους 46 βαθμούς. Οι πράσινοι κέρδισαν την έξοδο στο Champions League.

2020-21

Όπως και το 2015-16, έτσι και την περίοδο 2020-21, η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο ήταν η μικρότερη δυνατή, με την Ομόνοια να απέχει έναν βαθμό από την ΑΕΛ (56-55). Εν τέλει οι πράσινοι σήκωσαν ψηλά το τρόπαιο, με τη διαφορά να αυξάνεται με την ολοκλήρωση των πλέι οφ και η δεύτερη θέση να αποκτά νέο «κάτοικο» (Ομόνοια 79, Απόλλων 74).

2021-22

Από τα πράσινα της Ομόνοιας, την επόμενη χρονιά (2021-22) ο τίτλος βάφτηκε στα κυανόλευκα του Απόλλωνα, που κατάφερε στις πρώτες 26 αγωνιστικές να δημιουργήσει, όπως αποδείχθηκε, μία απόσταση ασφαλείας από τον δεύτερο μέχρι εκείνη τη στιγμή ΑΠΟΕΛ (46-39). Τελικά η διαφορά μειώθηκε στους τέσσερις βαθμούς, με την ΑΕΚ να προωθείται στο δεύτερο σκαλοπάτι (58-54).

2022-23

Μέχρι τώρα οι δύο ανατροπές που σημειώθηκαν στη δεύτερη φάση είχαν τη σφραγίδα του ΑΠΟΕΛ. Το 2022-23 έμελλε ο Άρης να γίνει η δεύτερη ομάδα που θα έγραφε το όνομά του σε αυτή τη ξεχωριστή λίστα! Για πρώτη φορά ο ΑΠΟΕΛ, παρότι τερμάτισε πρώτος στην κανονική διάρκεια με διαφορά δύο βαθμών από τη δεύτερη ΑΕΚ και έξι από τον τρίτο Άρη (59-57-53), τελικά η «ελαφρά ταξιαρχία» πέτυχε τη μεγαλύτερη βαθμολογική ανατροπή που έγινε ποτέ, κατακτώντας το πρωτάθλημα με τρεις βαθμούς διαφορά από τον ΑΠΟΕΛ (74-71).

2023-24

Όπως και τη σεζόν 2022-23, έτσι και την επόμενη (2023-24), ο ΑΠΟΕΛ ολοκλήρωσε πρώτος με τους ίδιους βαθμούς (59) την κανονική διάρκεια, με τον Άρη να ακολουθεί με τρεις βαθμούς λιγότερους (56). Αυτή τη φορά οι γαλαζοκίτρινοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα στο φινάλε αφού υπερίσχυσαν στην ισοβαθμία με την ΑΕΚ (73-73).

2024-25

Το 2024-25, η Πάφος FC έγραψε τη δική της χρυσή σελίδα στο παγκύπριο πρωτάθλημα, σηκώνοντας τον πρώτο της τίτλο. Η διαφορά του ενός βαθμού με τον Άρη με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης (62-61) προσέδωσε ενδιαφέρον, με την παφιακή ομάδα όμως να μεγαλώνει τη διαφορά τον Μάιο (82-75) και να στέφεται πρωταθλήτρια.