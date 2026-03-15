Για τη νίκη ψυχολογίας ο Παναθηναϊκός πριν τα δώσει… όλα για την ευρωπαϊκή πρόκριση

Θέλει νίκη ψυχολογίας πριν τα... σπουδαία! Ο Παναθηναϊκός λίγες ημέρες μετά την τεράστια νίκη επί της Μπέτις, οι πράσινοι στρέφουν την προσοχή τους στην αποψινή αναμέτρηση της Λεωφόρου με αντίπαλο τον Παναιτωλικό (21:00) στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Παρά τη μεγάλη ευρωπαϊκή επικράτηση κόντρα στους «Βερδιμπλάνκος» και την επικείμενη ρεβάνς της Ανδαλουσίας, άπαντες στο «τριφύλλι» έχουν καθαρίσει το μυαλό τους και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο ματς κόντρα στην ομάδα του Αγρινίου, καθώς θέλουν να διευρύνουν το σερί και να θωρακίσουν με ακόμη περισσότερη αυτοπεποίθηση τα πόδια, έχοντας εξασφαλίσει και την είσοδο στα playoffs.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ράφα Μπενίτεθ, φυσικά και έχει αγωνιστικά προβλήματα, τα οποία ωστόσο, σταδιακά, μειώνονται, ενώ υπάρχουν και απουσίες που είναι... συνειδητές. O Ισπανός τεχνικός, επέλεξε να αφήσει εκτός αρκετούς ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο ματς με την Μπέτις, καθώς τους υπολογίζει και για τη ρεβάνς στην Ισπανία. Έτσι, απέναντι στον Παναιτωλικό δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του τεχνικού οι Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες.μΕκτός έμεινε και ο Κώτσιρας, παρότι προπονήθηκε κανονικά σήμερα, ενώ ο Γεντβάι είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Η αποστολή του Παναθηναϊκός: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.

Στην αντίπερα όχθη, ο Παναιτωλικός, ψάχνει ένα σημαντικό αποτέλεσμα το οποίο θα τον θέσει ακόμη πιο ψηλά στην... ιεραρχία των φαβορί για την παραμονή ενόψει και των playoffs, ειδικά μετά και το αποτέλεσμα στη Λάρισα. Η ομάδα του Αγρινίου, πανηγύρισε σημαντική νίκη στα... 100 του, την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στην Κηφισιά, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι το ματς στη Λεωφόρο αποτελεί «καμένο χαρτί».

Ο Γιάννης Αναστασίου, ανακοινώνοντας την αποστολή, δεν θα έχει στη διάθεσή του τρεις ποδοσφαιριστές. Χρίστος Σιέλης και Λάμπρος Σμυρλής έμειναν εκτός λόγω των τραυματισμών τους, ενώ ο Γιουσούφ Μπάντζι είναι τιμωρημένος λόγω της αποβολής του κόντρα στην Κηφισιά. Αντίθετα, επέστρεψε ο Χάρης Μαυρίας, ο οποίος ήταν εξέτισε ποινή μιας αγωνιστικής κόντρα στην ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Ουνάι Γκαρσία, Χουάν Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Ζίβκοβιτς.

Οι επικρατέστερες ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός: Τσάβες - Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Ερνάντεθ - Κοντούρης, Σισοκό, Γιάγκουσιτς - Παντελίδης, Τζούριτσιτς- Σφιντέρσκι

Παναιτωλικός: Koυτσερένκο - Μαυρίας, Γκράναθ, Γκαρθία, Μανρίκε - Κόζιτς, Μπουχαλάκης - Λομπάτο, Ματσάν, Ρόσα - Άλεξιτς

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Παντελής Σπυρόπουλος, Κωνσταντίνος Μάτσας

Τέταρτος: Φώτης Πολυχρόνης

VAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος, Βασίλης Φωτιάς