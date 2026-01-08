Μουρίνιο για τους παίκτες του: «Εύχομαι να μην κοιμηθούν καθόλου»

Η Μπενφίκα ηττήθηκε 3-1 από την Μπράγκα και έμεινε εκτός του τελικού του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας, με τον Ζοζέ Μουρίνιο να εύχεται στους παίκτες του να μην μπορέσουν να κλείσουν μάτι το βράδυ.

Ο Special One μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η ομάδα θα διανυκτερεύσει στο προπονητικό κέντρο.

«Κοιτάξτε, σήμερα, νομίζοντας ότι παίζαμε τον τελικό, δεν θα πάμε σπίτι, θα πάμε στο Σεϊσάλ. Οι παίκτες θα κοιμηθούν στο Σεϊσάλ, και θα έχουμε προπόνηση αύριο και μεθαύριο, αλλά δεν υπάρχει αγώνας το Σάββατο.

Εφόσον δεν υπάρχει ο τελικός το Σάββατο, ο επόμενος αγώνας μας είναι εναντίον της Πόρτο την επόμενη Τετάρτη. Όταν φτάσουμε στο Σεϊσάλ, όλοι θα πάνε στα δωμάτιά τους.

Ελπίζω οι παίκτες να κοιμηθούν τόσο καλά όσο εγώ, δηλαδή, να μην κοιμηθούν καθόλου. Αυτό τους εύχομαι. Να μην κοιμούνται και να σκέφτονται πολύ, όπως θα σκέφτομαι εγώ.

Και μετά, αύριο, μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε. Στα αποδυτήρια είχα έναν μονόλογο, και οι μονόλογοι δεν μου ταιριάζουν. Μου αρέσει να κάνω διάλογο με τους παίκτες.

Θα μιλήσουμε για τις διαφορές μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου και θα προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» είπε μεταξύ άλλων ο Πορτογάλος.

sport24.gr