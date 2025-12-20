Με «καυτό» Χάαλαντ στην κορυφή η Σίτι!

Άντε να σταματήσεις αυτή την Μάντσεστερ Σίτι που έχει πάρει φόρα... για τα καλά! Οι Citizens, μερικές ημέρες μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup, «σκόρπισαν» με 3-0 την Γουέστ Χαμ στο «Έτιχαντ», πάτησαν κορυφή στην Premier League και περιμένουν την Άρσεναλ που αργότερα δοκιμάζεται στην έδρα της Έβερτον (22:00). Δύο γκολ και μία ασίστ για τον φοβερό Έρλινγκ Χάαλαντ, έστειλε την ομάδα του στους 37 βαθμούς. Αγωνίστηκε ο Ντίνος Μαυροπάνος για τα Σφυριά.

Τον δρόμο άνοιξε ο συνήθης ύποπτος, Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός νικήθηκε αρχικά από τον Αρεολά από σουτ μέσα στην περιοχή, πήρε όμως το «ριμπάουντ» και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μόλις στο 5ο λεπτό. Οι Citizens ήλεγχαν πλήρως το ματς, παίζοντας σε χαμηλό τέμπο και όταν απείλησαν ξανά με αξιώσεις βρήκαν το γκολ. Μπορεί στο 36' ο Αρεολά να εξουδετέρωσε το σουτ του Ρέιντερς, όμως δύο λεπτά αργότερα είδε τον ίδιο παίκτη να παραβιάζει την εστία του. Ο εξαιρετικός Τσερκί έκλεψε έξω από την περιοχή, έδωσε στον Χάαλαντ κι εκείνος τροφοδότησε τον Ρέιντερς για το 2-0.

Η Γουέστ Χαμ βγήκε με άγριες διαθέσεις στο δεύτερο μέρος έχοντας ένα καλό δεκάλεπτο στην αρχή, όπου θα μπορούσε να μειώσει και να ξαναμπεί στο ματς. Στο 47' ο Ντοναρούμα επενέβη σε δύο περιπτώσεις, ενώ στο 56' το συρτό διαγώνιο σουτ του Μπόουεν πέρασε για λίγο άουτ. Η Σίτι «κλείδωσε» την υπόθεση νίκη στο 69'. Μετά την... αναμπουμπούλα στην άμυνα των Σφυριών, ο Χάαλαντ βρέθηκε στο σωστό σημείο τιμωρώντας την αντίπαλη άμυνα για το 3-0. Φτάνοντας έτσι τα 104 γκολ στην Premier League και ξεπερνώντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο (στον οποίο χρειάστηκαν 122 παραπάνω ματς για να «πιάσει» τα 103). Πέμπτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα για την Σίτι, παρέμεινε στην επικίνδυνη ζώνη η Γουέστ Χαμ.

Αλληλοεξόντωση στο «Άμεξ»

Στο... ντέρμπι των ευρωπαϊκών εισιτηρίων, Μπράιτον και Σάντερλαντ αλληλοεξοντώθηκαν στον αγγλικό νότο και αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Έτσι οι Μαυρόγατες συνεχίζουν στην 5η θέση της Premier League, ενώ οι Γλάροι στην 9η και το -2 από την εξάδα. Στο 71ο λεπτό πέρασε ως αλλαγή ο Μπάμπης Κωστούλας που για ακόμη μια φορά είχε πολύ θετική παρουσία. Πιο δραστήριοι στο πρώτο μέρος οι φιλοξενούμενοι, που είχαν και δοκάρι με τον Αλντερέτε στις αρχές του δεύτερου. Η Μπράιτον σταδιακά πήρε τα ηνία, πίεσε για τα γκολ και είχε ευκαιρίες, όμως αποδείχθηκε πολύ άστοχη για να πάρει και κάτι παραπάνω από την ισοπαλία.

Ούτε τώρα η Μπόρνμουθ

Βρέθηκε αγκαλιά με το τρίποντο, αλλά «πληγώθηκε» στο 90' η Μπόρνμουθ από την Μπέρνλι και έμεινε για έβδομο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη (1-1). Τα Κεράσια είχαν το πάνω χέρι στο ματς και προηγήθηκαν με τον Σεμένιο στο 67'. Δεν φρόντισαν να «καθαρίσουν» ωστόσο και το... πλήρωσαν με τον Μπρόγια να ισοφαρίζει στην εκπνοή για τους Κλάρετς. Στη 14η θέση συνεχίζει η ομάδα του Ιραόλα, ενώ αυτή του Πάρκερ στη 19η.

Έσπρωξε τη Γουλβς στον «γκρεμό» η Μπρέντφορντ

Επέστρεψε στις νίκες η Μπρέντφορντ, μετά τον αποκλεισμό της από το League Cup. Οι Μέλισσες πέρασαν από το «Μολινό» χάρη στα δύο τέρματα του Λιούις-Πότερ (0-2) και άφησαν την Γουλβς με μόνο δύο βαθμούς στον πάτο της βαθμολογίας. Οι επεμβάσεις του Ζοσέ Σα δεν ήταν αρκετές για του Λύκους που «λύγισαν» στο β' μέρος. Ο Λιούις-Πότερ στο 63' άνοιξε το σκορ μετά από λάθη στην αντίπαλη άμυνα, ενώ στο 83' «σφράγισε» τη νίκη με προβολή. Η Γουλβς θα μπορούσε να επιστρέψει στο ματς, αλλά ο Λάρσεν στο 89' σημάδεψε τον Κέλεχερ από την άσπρη βούλα.

