ΑΕΛ - Κεραυνός: Στον 19ο τελικό τους

Το απόγευμα (16:00), στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία», η TRIA EKA ΑΕΛ BC και ο Κεραυνός αγωνίζονται στον 19ο τελικό του κυπέλλου καλαθόσφαιρας στην ιστορία τους.

Οι γαλαζοκίτρινοι στα ημιτελικά του Kυπέλλου ECOMMBX Cup 2026 είχαν επικρατήσει του ΑΠΟΕΛ με 85-76, ενώ οι ερυθροκίτρινοι κέρδισαν με 77-71 την Πετρολίνα ΑΕΚ. Ο Κεραυνός θα λάβει μέρος για τρίτη σερί φορά στον τελικό, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο τις προηγούμενες δύο χρονιές, ενώ γενικότερα μετράει 13 τρόπαια και είναι ο πολυνίκης του θεσμού.

Από την άλλη, η TRIA EKA ΑΕΛ BC επιστρέφει σε τελικό μετά το 2022, όταν και πάλι είχε αντιμετωπίσει τον Κεραυνό (σ.σ. ο οποίος τότε είχε κερδίσει με 87-55), έχοντας στη συλλογική της εννέα τρόπαια κυπέλλου.

