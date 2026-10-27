Απολογήθηκε ο Εμπαπέ για το σχόλιό του που πρόσβαλε την Κίνα

Ο Κιλιάν Εμπαπέ απολογήθηκε δημόσια μετά τον σάλο που προκάλεσε στην Κίνα ένα σχόλιο που έκανε για τον Μάο Τσε Τουνγκ, οδηγώντας και δύο εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόταν να διακόψουν το συμβόλαιό του.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ είχε αναφέρει σε συνέντευξη πως το πιο αστείο meme στο διαδίκτυο που έχει δει είναι ένα μοντάζ φωτογραφίας του προσώπου του πάνω σε αυτό ενός άνδρα που πιστεύει ότι είναι... Κινέζος δικτάτορας. Η ατάκα αυτή προκάλεσε κύμα οργής στην Κίνα, καθώς ο Μάο ήταν ο ηγέτης της κομμουνιστικής επανάστασης και ανακήρυξε την Λαϊκή Δημοκρατία το 1949.

Σε γραπτή του δήλωση ο Εμπαπέ αναφέρει:

«Στη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης, αντέδρασα βλέποντας μια φωτογραφία του εαυτού μου.

Το σχόλιο που έκανα ήταν απερίσκεπτο και τώρα αντιλαμβάνομαι ότι πλήγωσε πολλούς ανθρώπους στην Κίνα και τις κινεζικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

Απολογούμαι σε όσους τα λόγια μου προκάλεσαν αναστάτωση. Αυτό δεν ήταν σε καμία περίπτωση η πρόθεσή μου. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον κινεζικό λαό και την ιστορία του. Ειλικρινά, ζητώ συγνώμη».

sport-fm.gr