Σπάει όλα τα κοντέρ σε Ιταλία και Ευρώπη o Mανδάς

Η Λάτσιο πέτυχε ακόμα μία νίκη απέναντι στην Πάρμα (2-1) και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα της Serie A με εντυπωσιακούς αριθμούς και ανάμεσα στους πρωταγωνιστές είναι και ο Χρήστος Μανδάς.

Ο Έλληνας πορτιέρε σαρώνει τα πάντα στην Ιταλία και πλέον οι επιδόσεις του έχουν περάσει και στο ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς σε σύγκριση με τους τερματοφύλακες των οκτώ κορυφαίων πρωταθλημάτων, είναι πρώτος σε ποσοστό αποκρούσεων.

Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή έχει πιάσει το 85,7% σύμφωνα με το «FBREF», κάτι που τον φέρνει στην κορυφή στο ιταλικό πρωτάθλημα έχοντας μεγαλύτερο ποσοστό από τους Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (83%), Σβιλάρ (81%), τον Καπρίλ (78%) και τον Γκολίνι (77%).

Από την άλλη, στην Ευρώπη έχει καταφέρει να ξεπεράσει τόσο τον Κάριους της Σάλκε (83,3%) όσο και τον Τράφορντ της Λιντς (83,3%), φιγουράροντας στην κορυφή της σχετικής βαθμολογίας.

gazzetta.gr