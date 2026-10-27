Συνεχίζει με Κάρικ μέχρι νεοτέρας η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Μάικλ Κάρικ παραμένει -μέχρι νεοτέρας-προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ηγήθηκε σήμερα (27/10) της προπόνησης στο Κάρινγκτον.

Το μέλλον του Κάρικ φαινόταν σοβαρά αμφίβολο μετά την εντός έδρας ήττα με 3-0 από την Μπόρνμουθ την Κυριακή, η οποία επέκτεινε το σερί χωρίς νίκη της Γιουνάιτεντ σε οκτώ αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και την άφησε έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη υποβιβασμού της Premier League.

Παράγοντες του συλλόγου είχαν χθες (26/10) συνομιλίες τη Δευτέρα εν μέσω αυξανόμενων εικασιών για τη θέση του Κάρικ, με πιθανούς αντικαταστάτες να συνδέονται ήδη με τη θέση.

Ωστόσο, δεν ανακοινώθηκε καμία απόφαση και ο πρώην μέσος της Γιουνάιτεντ εμφανίστηκε κανονικά στην προπόνηση, ενόψει του αγώνα το Σαββάτου (31/10) με την Τσέλσι.