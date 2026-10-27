Ανακοίνωσε την ημερομηνία των εκλογών η ΕΟΚ

Δρομολογήθηκε και επίσημα πλέον η αλλαγή σελίδας στην ΕΟΚ.

Η ομοσπονδία γνωστοποίησε οριστικά πως οι εκλογές για νέα διοίκηση θα διεξαχθούν στις 20 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα σφράγισε την αποπομπή των Κορομηλά και Πηλοΐδη, όπως και την παραπομπή στην Επιτροπή Δεοντολογίας για όλους τους εμπλεκόμενους στην ποινική διαδικασία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Γεώργιο Μαυρωτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αποφάσισε να προχωρήσει στη διεξαγωγή εκλογών την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές και νόμιμες διαδικασίες.

Η απόφαση αυτή εκφράζει τη βούληση του ΔΣ να δοθεί εκ νέου ο λόγος στα σωματεία, χωρίς προσκόλληση σε θέσεις και αξιώματα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή μετάβαση στη διοίκηση που θα αναδείξουν οι εκλογές.

Στη σημερινή συνεδρίασή του, το ΔΣ έλαβε επίσης τις ακόλουθες αποφάσεις:

-Παύση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου διαιτησίας Ηλία Κορομηλά.

-Παραπομπή όλων των εμπλεκομένων στην ποινική διαδικασία, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

-Εκκίνηση της διαδικασίας αντικατάστασης μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), κατόπιν αποδοχής της παραίτησης του Αναστάσιου Πηλοϊδη.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα σωματεία και το σύνολο της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει τη σταθερότητα σήμερα και τη δημοκρατική ανανέωση τον Δεκέμβριο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ»