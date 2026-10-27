Σημαντική τιμή για το κυπριακό τζούντο!

Με ανακοίνωσή της η Κυπριακή Ομοσπονδία Τζούνο ενημέρωσε με περηφάνεια τον διορισμό του Χριστόδουλου Χριστοδουλίδη, στη θέση του Διευθυντή Εκπαίδευσης (Education Director) της Βαλκανικής Ένωσης Τζούντο.

Η ανακοίνωση:

«Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τζούντο ανακοινώνει με ιδιαίτερη περηφάνια τον διορισμό του Τεχνικού Διευθυντή της, Χριστόδουλου Χριστοδουλίδη, στη θέση του Διευθυντή Εκπαίδευσης (Education Director) της Βαλκανικής Ένωσης Τζούντο, για πενταετή θητεία.

Ο διορισμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συνεδρίου της Βαλκανικής Ένωσης Τζούντο, στις 20 Οκτωβρίου 2026, στο Γκόλεμ της Αλβανίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ομοσπονδιών μελών.

Η ανάληψη της θέσης αποτελεί σημαντική αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς, της γνώσης και της εμπειρίας του. Ένας άνθρωπος που υπηρετεί το κυπριακό τζούντο με πάθος και αφοσίωση αναλαμβάνει πλέον να προσφέρει και στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του αθλήματος σε βαλκανικό επίπεδο, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της Κύπρου μας.

Θερμά συγχαρητήρια και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα!».