O AΠΟΕΛ πάει στο «αιώνιο» με Ομόνοια χωρίς οπαδούς

Όπως έγινε γνωστό από τη Δευτέρα (26/10) στον ΑΠΟΕΛ επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων στον επόμενο εκτός έδρας αγώνα αλλά και μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών, από τη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ.

Οι λόγοι ήταν η είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά και αναφώνηση ρατσιστικών μηνυμάτων κατά παικτών της Πάφου, στον αγώνα της 19ης Οκτωβρίου στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Aπό τη στιγμή που η ποινή που, με βάση τους πειθαρχικούς κανονισμούς είναι εφέσιμη και χωρίς δικαίωμα αποποίησης της έφεσης, συνεπώς η ποινή αναστέλλεται για οκτώ ημέρες. Έτσι, δεν θα εκτιθεί στο προσεχές παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου στην ΑΕΚ Αρένα, αλλά στο επόμενο εκτός έδρας ματς, το οποίο θα είναι στο «αιώνιο» ντέρμπι με την Ομόνοια στις 21 Νοεμβρίου.

Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι της ποινή ο ΑΠΟΕΛ θα το ξεπληρώσει στον αυριανό (28/10) αγώνα κυπέλλου με τον Χαλκάνορα, αφού οι γαλαζοκίτρινοι δεν θα κάνουν χρήση του δικαιώματος να εκτίσουν την ποινή τους στο επόμενο παιχνίδι – μιας και η ποινή είναι εφέσιμη – καθώς θέλουν να έχουν κόσμο στον επόμενο εντός αγώνα που ακολουθεί στο πρωτάθλημα, στις 8 Νοεμβρίου οπότε προγραμματίζονται και εορτασμοί για τα 100χρονα.