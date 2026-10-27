Άλλαξε μέρα και ώρα ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Ρεν

Οριστική είναι πλέον η αλλαγή ημερομηνίας για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεν, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 17:30 Ελλάδας, αντί για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η διεξαγωγή της αναμέτρησης την αρχική ημερομηνία είχε προκαλέσει προβληματισμό, καθώς στη Γαλλία έχει προγραμματιστεί γενική απεργία για τις 5 Νοεμβρίου, μαζί με μεγάλες διαδηλώσεις στην περιοχή της Βρετάνης και ειδικότερα στη Ρεν.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να απαιτήσουν την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, γεγονός που δημιούργησε δυσκολίες στην εξασφάλιση της απαραίτητης ασφάλειας για τη διεξαγωγή του αγώνα στο Roazhon Park.

Για τον λόγο αυτό, εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις, μεταξύ των οποίων η αλλαγή ημερομηνίας και η μεταφορά της αναμέτρησης σε διαφορετική έδρα.

Τελικά, επιλέχθηκε η μετακίνηση του αγώνα κατά μία ημέρα νωρίτερα, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Ρεν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 17:30 ώρα Ελλάδας.

Να σημειωθεί ότι ο αγώνας ορίστηκε τόσο νωρίς επειδή, βάσει κανονισμού της UEFA, δεν μπορεί να συμπέσει με αγώνα του Champions League.