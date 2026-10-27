Οι αγώνες του Παναθηναϊκού στην Σούπερ Λιγκ και οι σπουδαιότεροι αγώνες της GBL αποκλειστικά στο ΣΙΓΜΑ

Εν αρχή η απόλυτη διοργάνωση, το Μουντιάλ. Συνέχεια με τα μεγάλα διεθνή φιλικά του Καλοκαιριού, το σούπερ καπ Ελλάδας. Στο βάθος το Μουντιάλ γυναικών. Και τώρα ακόμη κάτι σπουδαίο. Σημειώστε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και συντονιστείτε. Το απόγευμα στο Sigma και εκεί θα μείνετε.

Το κανάλι μας συνεχίζει την επένδυση στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Εξασφαλίζοντας την μετάδοση των εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού στην Σούπερ Λιγκ, αλλά και την μετάδοση των σπουδαιότερων αγώνων από το κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ, το πρωτάθλημα Ελλάδας. Έναρξη με ορεκτικό που θα σας ανοίξει την όρεξη στο μάξιμουμ.

Η Θεσσαλονίκη επέστρεψε δυναμικά και αμφισβητεί την κυριαρχία της Αθήνας. Στις 5 το απόγευμα από το Αλεξανδρειο, σούπερ ντέρμπι από τα παλιά, ο Άρης του Σπανούλη απέναντι στον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς. Και πριν καλά ακουστεί το τελικό σφύριγμα, μεταφορά στην πρωτεύσουσα. Στις 7.30 σέντρα στο τεράστιο ντέρμπι. Ο φιλόδοξος και επίδοξος πρωταθλητης Παναθηναϊκός απέναντι στην κάτοχο του τίτλου ΑΕΚ. Μεγάλο το στοίχημα, κορυφή, δυναμική, πρεστίζ

Το Αθλητικό απόγευμα τα Σαββατοκυρίακα θα έχει πλέον νέο όνομα, ΣΙΓΜΑ. Με τρίποντα, ασίστ, γκολάρες. Και τα καλύτερα έπονται.