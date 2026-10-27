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Πλήγωσε αλλά να πεισμώσει

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Μέσα από τέτοιες καταστάσεις, καλείται να βγει πιο δυνατή και να αποδείξει πως είναι χτισμένη για πρωταγωνιστική πορεία

Ήταν λογικό να φέρει απογοήτευση στην ΑΕΛ η δεύτερη ήττα στο πρωτάθλημα.

Κυρίως προβλημάτισε η εικόνα αλλά ήταν ολοφάνερο πως τα δύο γκολ σε δύο λεπτά που δέχθηκε από τον Άρη έφεραν «παγωμάρα» και την αποσυντόνισαν. Kαι διαπιστώθηκε από το γεγονός ότι οι απειλές προς την εστία του συμπολίτη ήταν μετρημένες. Παρ' όλα αυτά, μέσα από τέτοιες καταστάσεις, καλείται να βγει πιο δυνατή και να αποδείξει πως είναι χτισμένη για πρωταγωνιστική πορεία. Ναι μεν πληγώθηκε αλλά από την άλλη οφείλει να πεισμώσει. Μέσα από τα λάθη να μάθει και να παρουσιαστεί πιο έτοιμη στη συνέχεια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην άμυνα καθώς τα έντεκα γκολ παθητικό είναι μπόλικα για μία ομάδα που θέλει να έχει μεγάλες βλέψεις. Και κάποια από αυτά προήλθαν με εύκολο τρόπο. Όσον αφορά το ματς του Σαββάτου με την Ομόνοια στο ΓΣΠ, η τεχνική ηγεσία ετοιμάζει αλλαγές σε όλες τις γραμμές.

Απών μάλλον και από αυτό το παιχνίδι θα είναι ο Ζόκε. Ανεβάζει μεν ρυθμούς αλλά το πιθανότερο είναι πως θα επανέλθει μετά τη διακοπή και τη 10η αγωνιστική. Τότε θα είναι ξανά διαθέσιμος και ο Καφού, του οποίου θα ολοκληρωθεί η τιμωρία. 

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