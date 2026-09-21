Nations League: Οι οκτώ... σωματοφύλακες των πάγκων στις πρώτες τους «μάχες»

Νέες φιλοδοξίες για όλες τις εθνικές ομάδες και νέοι προπονητές για ορισμένες από αυτές, καθώς το Nations League επιστρέφει για τη διοργάνωση της περιόδου 2026/27 με αγώνες από 24-29 /9 και 1-6/10.

Με τους Ζινεντίν Ζιντάν, Γιούργκεν Κλοπ, Ρομπέρτο ​​Μαντσίνι και Τσάβι Ερνάντες να συγκαταλέγονται σε εκείνους που ε ξεκινάνε τη διαδρομή τους σε εθνικούς πάγκους, η UEFA παρουσίασε τους οκτώ προπονητές που ανέλαβαν καθήκοντα το καλοκαίρι στις ομάδες της League A, όπου συμμετέχει και η εθνική μας ομάδα.

Γερμανία: Γιούργκεν Κλοπ

Ο Κλοπ διαθέτει εμπειρία άνω των δύο δεκαετιών σε συλλογικό επίπεδο, αλλά πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στην προπονητική εθνικών ομάδων τη φετινή σεζόν. Η πιο πρόσφατη θητεία του στη Λίβερπουλ ολοκληρώθηκε το 2024, έπειτα από εννέα συναρπαστικά χρόνια· ανάμεσα στα σημαντικότερα επιτεύγματά του εκεί συγκαταλέγονται η κατάκτηση του UEFA Champions League τη σεζόν 2018/19 και ο τίτλος της Premier League την αμέσως επόμενη χρονιά.

«Είναι το αποκορύφωμα, η απόλυτη κορυφή της ποδοσφαιρικής μου καριέρας ως προπονητής. Θα δώσω τα πάντα», είπε.

Νωρίτερα, ο Κλοπ είχε κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Γερμανίας με την Μπορούσια Ντόρτμουντ -οδηγώντας επίσης τους «κιτρινόμαυρους» στον τελικό του Champions League το 2013- ενώ πέτυχε την πρώτη άνοδο της Μάιντς στην Bundesliga το 2004.

Πρώτος αγώνας: Ολλανδία - Γερμανία (24/09/2026)

Ολλανδία: Τσάβι Ερνάντες

Λίγοι μπορούν να συγκριθούν με τις διακρίσεις που πέτυχε ο Τσάβι κατά τη διάρκεια της λαμπρής του καριέρας ως παίκτης, τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο: οκτώ πρωταθλήματα και τέσσερις τίτλοι Champions League σε 17 σεζόν με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα, καθώς και δύο κατακτήσεις του EURO (το 2008 και το 2012), με ενδιάμεσο σταθμό τον θρίαμβο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA με την Ισπανία.

«Ως κάποιος που εκπαιδεύτηκε στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα, ​​δεχόμενος ισχυρές επιρροές από τους Γιόχαν Κρόιφ και Ρίνους Μίχελς μεταξύ άλλων, αισθάνομαι έναν ιδιαίτερο δεσμό με το ολλανδικό ποδόσφαιρο», είπε.

Ξεκινώντας την προπονητική του καριέρα το 2019, ο Τσάβι οδήγησε την Αλ Σαντ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Κατάρ κατά την τελευταία του πλήρη σεζόν, προτού επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα τον Νοέμβριο του 2021. Υπό την καθοδήγησή του, η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2022/23, ωστόσο, καθώς δεν κατάφερε να προσθέσει άλλους τίτλους στη συνέχεια, ο Τσάβι αποχώρησε από τη θέση του τον Μάιο του 2024.

Πρώτος αγώνας: Ολλανδία εναντίον Γερμανίας (24/09/2026)

Πορτογαλία: Ζόρζε Ζεσούς

Η κάτοχος του τίτλου Πορτογαλία ξεκινά τη διοργάνωση του Nations League 2026/27 με νέο προπονητή, τον Ζόρζε Ζεσούς. Ο 72χρονος τεχνικός, πρώην μέσος, έγινε γνωστός για το έργο του σε συλλογικό επίπεδο στην Πορτογαλία, κατακτώντας μεταξύ άλλων τρία πρωταθλήματα με την Μπενφίκα.

Ανάλογη επιτυχία σημείωσε και με τη Φλαμένγκο στη Βραζιλία, κατακτώντας το πρωτάθλημα και το Copa Libertadores το 2019, καθώς και στη Σαουδική Αραβία, όπου πανηγύρισε το δεύτερο πρωτάθλημά του την περασμένη σεζόν. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν μέλος εκείνης της ομάδας της Αλ Νασρ που κατέκτησε τον τίτλο και χαρακτηρίζεται από τον Ζόρζε Ζεσούς ως «σύμβολο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου».

«Θέλω οι παίκτες μου να καταλάβουν ότι, αν θέλουν να κερδίσουν, πρέπει να πληρώσουν το τίμημα. Όλοι πρέπει να πληρώσουμε το τίμημα», τόνισε.

Πρώτος αγώνας: Πορτογαλία εναντίον Ουαλίας (24/09/2026)

Γαλλία: Ζινεντίν Ζιντάν

Ως ένας από τους πιο σπουδαίους Γάλλους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ο «Ζιζού» γνωρίζει καλά τι σημαίνει επιτυχία σε διεθνές επίπεδο. Ο Ζιντάν πέτυχε δύο γκολ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998, το οποίο κατέκτησε η Γαλλία, ενώ υπήρξε καθοριστικός παίκτης και στην κατάκτηση του EURO 2000, δύο χρόνια αργότερα.

«Είχα αρκετές προτάσεις από συλλόγους τα τελευταία τέσσερα με πέντε χρόνια, αλλά τις απέρριψα όλες για χάρη της Γαλλίας», είπε.

Η μετάβαση του Ζιντάν στην προπονητική αποδείχθηκε εξίσου ομαλή με το παιχνίδι του, καθώς οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κατάκτηση τριών συνεχόμενων τίτλων στο Champions League, αφού ανέλαβε την τεχνική ηγεσία το 2016. Αποχώρησε από τη Μαδρίτη το καλοκαίρι του 2018, αλλά επέστρεψε για μια δεύτερη θητεία -την πιο πρόσφατη θέση που κατείχε- μεταξύ 2019 και 2021, κατακτώντας ακόμη ένα πρωτάθλημα Ισπανίας.

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Ιταλία: Ρομπέρτο ​​Μαντσίνι

Ως ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας της Ιταλίας στο EURO 2020, ο Μαντσίνι επιστρέφει για μια δεύτερη θητεία, ελπίζοντας να φέρει κι άλλες διακρίσεις στους «Ατζούρι». Πριν ξεκινήσει την επιτυχημένη προπονητική του καριέρα το 2001, ο Μαντσίνι πραγματοποίησε 36 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα, εκ των οποίων οι τέσσερις ξεχώρισαν καθώς η Ιταλία έφτασε στα ημιτελικά του UEFA EURO 1998.

«Θα προσπαθήσω να διασφαλίσω ότι η ομάδα θα είναι τόσο όμορφη και θα παίζει τόσο καλά, ώστε οι φίλαθλοι να την ερωτευτούν», τόνισε.

Ο Μαντσίνι έχει κατακτήσει πρωταθλήματα σε Αγγλία, Ιταλία και Κατάρ ως προπονητής και οδήγησε την Ιταλία στην τρίτη θέση τόσο στο Nations League της περιόδου 2020/21 όσο και σε εκείνο του 2022/23, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας (2018-2023).

Πρώτος αγώνας: Ιταλία εναντίον Βελγίου (25/09/2026)

Βέλγιο: Μαρκ φαν Μπόμελ

Ο πρώην μέσος της Ολλανδίας, Φαν Μπόμελ, με 79 διεθνείς συμμετοχές μεταξύ 2000 και 2012 -συμπεριλαμβανομένων 16 ως αρχηγός- ήταν μέλος της ομάδας που έφτασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2010. Στην καριέρα του σε συλλόγους, η οποία περιέλαβε τις Φορτούνα Σιτάρντ, PSV Αϊντχόφεν, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου και Μίλαν, ο Φαν Μπόμελ κατέκτησε τίτλους πρωταθλήματος σε τέσσερις χώρες και ένα Champions League.

«Το Βέλγιο διαθέτει εξαιρετικούς παίκτες και τεράστιες προοπτικές. Μαζί με το προπονητικό μου επιτελείο, θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα πειθαρχημένη, φιλόδοξη και αρκετά θαρραλέα ώστε να ανταγωνιστεί τους κορυφαίους», δήλωσε

Ο 49χρονος τεχνικός διαθέτει εμπειρία σε συλλογικό επίπεδο, έχοντας καθοδηγήσει την Αϊντχόφεν, τη Βόλφσμπουργκ και την Αντβέρπ μεταξύ 2018 και 2024, ωστόσο αυτή είναι η πρώτη του φορά σε αντίστοιχο ρόλο στο διεθνές ποδόσφαιρο, μετά τη θητεία του ως βοηθός προπονητή στην Αυστραλία και τη Σαουδική Αραβία.

Πρώτος αγώνας: Ιταλία εναντίον Βελγίου (25/09/2026)

Κροατία: Σλάβεν Μπίλιτς

Όπως η Ιταλία με τον Ρομπέρτο ​​Μαντσίνι, έτσι και η Κροατία με τον Σλάβεν Μπίλιτς ξεκινούν μια δεύτερη κοινή πορεία. Ο Μπίλιτς, ο οποίος είχε 44 συμμετοχές με την Κροατία ως ποδοσφαιριστής, κάθισε στον πάγκο της ομάδας σε 65 αγώνες ως πρώτος προπονητής μεταξύ 2006 και 2012, γνωρίζοντας μόλις οκτώ ήττες.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που ξεκινώ αυτή την πρόκληση και νιώθω απόλυτα προετοιμασμένος γι' αυτήν: ως προπονητής είμαι πλέον πιο ώριμος και έμπειρος σε σχέση με το 2006, διατηρώντας ωστόσο το ίδιο κίνητρο και την ίδια επιθυμία να βλέπω την Κροατία να παραμένει ισχυρή, τολμηρή και επιτυχημένη», είπε.

Στο διάστημα των 14 ετών που μεσολάβησαν, ο Μπίλιτς προπόνησε συλλόγους όπως η Μπεσίκτας, η Γουέστ Χαμ και η Γουέστ Μπρομ, ενώ η πιο πρόσφατη θητεία του ήταν στην Σαουδική Αραβία με την Αλ-Φατέχ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2024.

Πρώτος αγώνας: Τσεχία εναντίον Κροατίας (26/09/2026)

Τσεχία: Σάντι Ντένια

Όπως και ο νυν προπονητής της εθνικής Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, ο Σάντι Ντένια έχτισε τη φήμη του σημειώνοντας επιτυχίες με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας. Ο Ντένια οδήγησε την ομάδα Κ17 στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2017 και την ομάδα Κ19 στον θρίαμβο δύο χρόνια αργότερα, πριν φτάσει στο αποκορύφωμα της καριέρας του το 2024, οδηγώντας την Ισπανία στο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στο Παρίσι.

«Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Και έχω τεράστιο κίνητρο, καθώς βλέπω την ευκαιρία να καθοδηγήσω την εθνική ομάδα της Τσεχίας ως μια σπουδαία πρόκληση. Το τσεχικό ποδόσφαιρο έχει ένδοξη ιστορία», τόνισε.

Ο Ντένια πέρασε ολόκληρη την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Ισπανία, πραγματοποιώντας πάνω από 100 συμμετοχές με την Αλμπαθέτε και σχεδόν 300 με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ χρίστηκε δύο φορές διεθνής με την ανδρική ομάδα. Στον τρίτο του αγώνα στον πάγκο της Τσεχίας, θα ταξιδέψει στο Οβιέδο για να αντιμετωπίσει την Ισπανία.

Πρώτος αγώνας: Τσεχία εναντίον Κροατίας (26/09/2026).

ΑΠΕ