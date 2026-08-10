Γκλάσνερ: «Η φιλοδοξία του Μαρινάκη με έπεισε να πάω στη Νότιγχαμ»

Η συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη σε εστιατόριο της Βουλιαγμένης έπεισε τον Όλιβερ Γκλάσνερ να αναλάβει τη Νότιγχαμ και από εκεί που ήταν αρνητικός να πει το μεγάλο «ναι», όπως δήλωσε ο ίδιος στην Telegraph.,

«Επικοινωνούσαν μαζί μου συνέχεια και πάντα έλεγα όχι. Είπα στον Βαγγέλη Μαρινάκη, ειλικρινά, ότι δεν σκεφτόμουν τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Δεν θα έπαιζε η ομάδα στην Ευρώπη και εγώ έχω συνηθίσει να παίζω ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και μου αρέσει να παίζω ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο - απλώς κερδίζοντας το Conference League, κερδίζοντας το Europa League, παίζοντας στο Champions League. Αλλά μετά το εξέτασα πιο λεπτομερώς και υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους άλλαξα γνώμη και του το είπα. Ο πρώτος είναι ότι νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο δυναμικό στην ομάδα από ό,τι έχουν δείξει. Και ο δεύτερος είναι ο κ. Μαρινάκης, είναι η φιλοδοξία του γιατί είμαι πολύ φιλόδοξος. Είχαμε ένα πραγματικά φανταστικό δείπνο και μιλήσαμε για τα πάντα», ανέφερε ο Γκλάσνερ.

«Είπα στον κ. Μαρινάκη, και σε όλους, ότι δεν πρέπει να είναι ο στόχος να παίξουμε στην Ευρώπη μια φορά. Δεν θέλουμε να είμαστε πυροτέχνημα. Η περασμένη χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Δεν μπορώ να κρίνω γιατί, δεν θέλω. Πιθανώς οι προσδοκίες ήταν πολύ υψηλές μετά την έβδομη θέση την προηγούμενη χρονιά. Η Premier League είναι τόσο ανταγωνιστική όπου δεν μπορείς να επιτρέψεις στον εαυτό σου να κάνει λάθη. Και αυτό είναι που χρειαζόμαστε τώρα, να έχουμε μια στρατηγική, ποια βήματα πρέπει να θέσουμε ώστε να μπορούμε να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς», πρόσθεσε.

Πηγή: sport-fm.gr