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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Στον τελικό της σφυροβολίας o Iωσήφ Κεσίδης!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Στον τελικό της σφυροβολίας o Iωσήφ Κεσίδης!

Στην πρώτη του συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών προκρίθηκε στην τελική 12άδα ο Κεσίδης

Στην πρώτη του παρουσία σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, ο Ιωσήφ Κεσίδης εξασφάλισε στο Μπέρμιγχαμ, την πρόκρισή του για τον τελικό της σφυροβολίας!

Ο αθλητής τού Πανίκου Χαραλάμπους είχε ως καλύτερη τη 2η βολή του στα 75,48μ., που τον κατέταξε στην 11η θέση και των δύο προκριματικών γκρουπ, και αύριο το βράδυ θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στον τελικό.

Στην πρώτη βολή έριξε στα 74,02μ. και στην τρίτη στα 73,13μ. Στις δηλώσεις του ανέφερε πως δεν ήταν ευχαριστημένος με τη σημερινή εμφάνισή του και θα πρέπει αύριο να παρουσιαστεί βελτιωμένος για να κυνηγήσει ψηλή κατάταξη.

Θα πρέπει, πάντως, να αναφέρουμε ότι, στην εντυπωσιακή φετινή του χρονιά έως τώρα, στην οποία κατέρριψε τρεις φορές το παγκύπριο ρεκόρ και το έφτασε στα 78,61μ., ο Ιωσήφ Κεσίδης δείχνει σοβαρός, πειθαρχημένος και έτοιμος για ακόμα μία μεγάλη διάκριση. Και να σκεφτείτε ότι τα 75,48μ. που έριξε σήμερα, θα αποτελούσαν κι αυτά παγκύπριο ρεκόρ..., αφού ο αείμνηστος αγαπητός μας Κώστας Σταθελάκος είχε ρίξει μέχρι τα 75,32μ.!!!

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

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