Γουεμπανιαμά: «Θα έφερνα στους Σπερς τον Φουρνιέ!»

Την εκτίμηση και τον σεβασμό ενός από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου έχει κερδίσει ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά απάντησε σε σύντομες ερωτήσεις του Γάλλου YouTuber Rookicks για το ποιον συμπατριώτη του θα έπαιρνε στους Σπερς και ο ηγέτης της ομάδας του Σαν Αντόνιο απάντησε «... τον Εβάν Φουρνιέ» δείχνοντας πόσο θαυμάζει τον άσο του Ολυμπιακού.

Οι δυο τους ήταν συμπαίκτες στην εθνική Γαλλίας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.

Παράλληλα, όταν ο YouTuber τού είπε πως «... θεωρώ ότι μπορείς να βάλεις κάποια στιγμή 100 πόντους στο ΝΒΑ. Εσύ τι πιστεύεις;», ο «Γουέμπι» απάντησε καταφατικά. Το ρεκόρ του στις τρεις πρώτες σεζόν του στο ΝΒΑ είναι οι 50 πόντοι, απέναντι στους Γουίζαρντς το Νοέμβριο του 2024.

Πηγή: sport-fm.gr