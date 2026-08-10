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UEFA, AFC και CONCACAF κατά Ινφαντίνο: «Πρόδωσε την εμπιστοσύνη μας»

ΓΗΠΕΔΟ

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UEFA, AFC και CONCACAF κατά Ινφαντίνο: «Πρόδωσε την εμπιστοσύνη μας»

Aνακοίνωση σχετικά με τα εμπορικά δικαιώματα του Μουντιάλ

Μεγαλώνει το κοινό «μέτωπο» κατά του Τζάνι Ινφαντίνο, καθώς η UEFA, η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC) και η CONCACAF, η οποία διαχειρίζεται το ποδόσφαιρο στην Καραϊβική, τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, εξέδωσαν κοινή δήλωση τη Δευτέρα βάλλοντας κατά του προέδρου της FIFA.

Αιτία, η πρόθεσή του να πουλήσει μερίδιο για τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες, μια ενέργεια που προώθησε χωρίς την άδεια των συνομοσπονδιών, αλλά αναγκάστηκε να πάρει πίσω μετά από τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Tην επιστολή υπογράφουν οι πρόεδροί των τριών συνομοσπονδιών, Αλεξάντερ Τσέφεριν, Σεΐχης Σαλμάν Mπιν Ιμπραχίμ Αλ Χαλίφα και Βίκτορ Μονταλιάνι, ζητώντας πλέον τη διεξαγωγή πλήρως ανεξάρτητης έρευνας για την υπόθεση.

«Η ηγεσία στο ποδόσφαιρο δεν είναι κατοχή. Δεν πρόκειται για κατοχή - ή απαίτηση - εξουσίας. Όταν η εμπιστοσύνη προδίδεται μέσω εξαπάτησης, όταν ένα άτομο τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από το συλλογικό στοιχείο που του εμπιστεύτηκε την εξουσία, το καθήκον αυτό έχει εγκαταλειφθεί», αναφέρουν οι τρεις συνομοσπονδίες. «Η δύναμη του ποδοσφαίρου ήταν πάντα η ενότητά του. Ζητάμε να διατηρηθεί αυτή η ενότητα τώρα, για ηγεσία που υπηρετεί το ποδόσφαιρο και όχι που επιδιώκει απλώς να το διοικεί», καταλήγει.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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