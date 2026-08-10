Μήνυμα… ξεσηκωμού για να γίνει το «Αλφαμέγα» καμίνι!

Αναρτώντας σχετικό βίντεο στα social media, o Απόλλωνας καλεί τους φιλάθλους του να γεμίσουν το «Αλφαμέγα» στον αυριανό αγώνα με την Μπραν, στο πλαίσιο της επαναληπτικής αναμέτρησης για την 3η αγωνιστική του Conference Lague.

Στον Απόλλωνα ζουν και αναπνέουν για το παιχνίδι, με τους υπεύθυνους της ομάδας να κάνουν ό,τι μπορούν για να μετατρέψουν το γήπεδο σε καμίνι!

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για τους ποδοσφαιριστές να νιώσουν την υποστήριξη του κόσμου τους στον σημαντικό αυτό αγώνα.