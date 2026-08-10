Επικό βίντεο: Γιαγιάδες καλωσορίζουν τον Σαλάχ και τον ταΐζουν στο στόμα!

Σε ρυθμούς... Μο Σαλάχ κινείται εδώ και τρία 24ωρα η Τραπεζόυντα, μετά την σπουδαία και ιστορική μεταγραφή του μέχρι πρότινος σούπερ σταρ της Λίβερπουλ στην Τράμπζονσπορ!

Η «τρέλα» των οπαδών της ομάδας δεν λέει να κοπάσει, με τη διοίκηση του συλλόγου να δημοσιεύει ένα εκπληκτικό και άκρως ευρηματικό βίντεο καλωσορίσματος του Αιγύπτιου μεσοεπιθετικού, με γιαγιάδες και οικογένειες να φιλοξενούν τον Σαλάχ και να τον τρατάρουν τοπικά φαγητά!