Έκανε σκόνη την αμφιβολία

Το γεγονός πως ο Άλεν Όζμπολτ δεν έπαιξε στα φιλικά προετοιμασίας του Απόλλωνα, όντας μάλιστα ο μοναδικός καθαρόαιμος επιθετικός, είχε σκορπίσει μία αμφιβολία. Ο Σλοβένος φορ έδειχνε να είναι ανέτοιμος και αποτελούσε μεγάλο γρίφο ενόψει των πρώτων ευρωπαϊκών παιχνιδιών.

Η όποια αμφιβολία για την εκτελεστική του δεινότητα έγινε με τη μία… σκόνη. Με το που πέρασε αλλαγή στη Γεωργία, χρειάστηκε μόλις 23 λεπτά να βρει δίχτυα. Στη ρεβάνς, που έγινε στη Λεμεσό, είχε και πάλι σημαντικό ρόλο στο άνετο 3-0, παρ' όλο που δεν σκόραρε. Ήταν δε ο πρωταγωνιστής και στη Νορβηγία αφού με δικό του γκολ ο Απόλλωνας απέδρασε με τη νίκη και κάνει… κουμάντο για την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League.

Σαφώς λοιπόν και υπάρχουν πλατιά χαμόγελα στον Απόλλωνα για τον Όζμπολτ, ο οποίος αποκτήθηκε έχοντας δείξει σημαντικά δείγματα γραφής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και σίγουρα όλοι εύχονται να συνεχίσει να... πυροβολεί, τόσο εκτός συνόρων όσο και εντός, όταν αρχίσει το πρωτάθλημα.

Ενισχυμένος επιθετικά

Ο Απόλλωνας στην αυριανή αναμέτρηση (20:00) με την Μπραν στο στάδιο «Αλφαμέγα» θα είναι ακόμη πιο ενισχυμένος επιθετικά. Και αυτό γιατί υπολογίζεται και ο Ίκεϊ Ούγκμπο, ο οποίος ενεγράφη κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα, όμως δεν ταξίδεψε στη Νορβηγία. Είναι πιο πίσω σε σχέση με τους άλλους όσον αφορά το επίπεδο ετοιμότητας, όμως μπορεί να παίξει για κάποια λεπτά. Αν μη τι άλλο ο Λοσάδα αποκτά ευελιξία στη γραμμή κρούσης, σε μία θέση φυσικά που μπορεί να παίξει και ο Μπράντον Τόμας.

Eτοιμάζεται ο Αϊβού

Πολύ καλά τα πήγε ο Λεωνίδας Κονομής δίπλα στον Γιόζεφ Κβίντα, σε αυτά τα τρία επίσημα παιχνίδια. Όμως, ο τραυματισμός που αποκόμισε στο παιχνίδι με την Μπραν, την περασμένη Πέμπτη, ίσως τον αφήσει εκτός ενδεκάδας στον αυριανό επαναληπτικό. Έχει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και ως εκ τούτου το πιθανότερο είναι να μείνει εκτός και φανέλα βασικού να πάρει ο Αϊβού. Ο τελευταίος έδειξε πάντως, όταν μπήκε στον αγώνα στη Νορβηγία, πολύ καλά στοιχεία και είναι παίκτης που κουβαλά ποιότητα.

Κατάμεστο γήπεδο

Ο κόσμος του Απόλλωνα είναι σε ευφορία και, παρά το γεγονός ότι είναι διάστημα διακοπών, αναμένεται να γεμίσει το στάδιο «Αλφαμέγα» το βράδυ της Τρίτης (20:00). Είναι σημαντική η παρουσία του σε ένα τέτοιο ματς που διακυβεύεται το ευρωπαϊκό οδοιπορικό. Και σίγουρα, ελπίζουν στο τέλος της αναμέτρησης να επιστρέψουν στο σπίτι τους με το χαμόγελο ικανοποίησης που θα φέρει η πρόκριση.