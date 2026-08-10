Προβληματισμός στη Λίβερπουλ μετά τη Μονακό

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Αντόνι Ιραόλα, δήλωσε ότι η ομάδα του δεν καταφέρνει να διατηρήσει το απαιτούμενο επίπεδο απόδοσης σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, μετά την ήττα με 3-2 από τη Μονακό σε φιλική αναμέτρηση στο Άνφιλντ την Κυριακή.

Η Λίβερπουλ απώλεσε προβάδισμα δύο τερμάτων για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, έχοντας νωρίτερα μέσα στον μήνα ηττηθεί με 4-2 από τη Λιντς, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό σχετικά με την ετοιμότητά της ενόψει της πρεμιέρας της στην Premier League απέναντι στη Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ στις 23 Αυγούστου.

«Παίξαμε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά στα πρώτα 30 λεπτά, αλλά αυτή τη στιγμή πιθανότατα δεν έχουμε πολλά περισσότερα να δώσουμε όσον αφορά το επίπεδο που απαιτείται για να παίζουμε έτσι», δήλωσε ο Ιραόλα στο τηλεοπτικό κανάλι του συλλόγου.

«Κερδίσαμε τα δύο πρώτα παιχνίδια, αλλά στα δύο τελευταία δεν μπορούμε να διατηρήσουμε το επίπεδο που θέλουμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μόλις κάνουμε κάποιες αλλαγές, οι παίκτες αρχίζουν να κουράζονται και δεν μπορούμε να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο, οπότε έχουμε δουλειά να κάνουμε».

Ο αρχηγός Βίρτζιλ φαν Ντάικ, ο τερματοφύλακας Άλισον Μπέκερ και ο εξτρέμ Κόντι Χάκπο πραγματοποίησαν όλοι την πρώτη τους εμφάνιση μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι πιθανότατα δεν έχουν την ενέργεια για 90 λεπτά και αρχίζουν να κουράζονται», δήλωσε ο Ιραόλα, ο οποίος ανέλαβε τη Λίβερπουλ τον Ιούνιο μετά την απόλυση του Άρνε Σλοτ.

«Θα χρειαστούν χρόνο. Χρειαζόμαστε περισσότερες προπονήσεις μαζί τους. Μπορούμε, όμως, να κρατήσουμε πολλά θετικά από τη σημερινή εμφάνιση, αλλά και πολλά αρνητικά».

Ο Ιραόλα πρόσθεσε επίσης ότι η Λίβερπουλ ακολουθεί προσεκτική προσέγγιση με το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Ζερεμί Ζακέ, ο οποίος είχε υποστεί τραυματισμό στον ώμο τον Φεβρουάριο και το τελευταίο διάστημα αντιμετώπισε πρόβλημα στο γόνατο.

«Είχαμε αμφιβολίες για το αν θα τον συμπεριλαμβάναμε στην αποστολή σήμερα. Αποφασίσαμε να μην το κάνουμε, αλλά θα πρέπει να είναι έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι. Χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο απ' όσο περιμέναμε», είπε.