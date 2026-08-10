Στον τελικό με 8,26μ. ο Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκους, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου Ανδρών-Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.

Ο 28χρονος άλτης, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία τρία Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις δύο άλματα στον προκριματικό, προκειμένου να πάρει το «εισιτήριο» για τον τελικό.

Ο Τεντόγλου σημείωσε 7,78 μέτρα στην πρώτη προσπάθειά του, ωστόσο στο δεύτερο άλμα του «πέταξε» στα 8,26 μέτρα και προκρίθηκε στον αυριανό (11/8) τελικό του αγωνίσματος, καθώς έπιασε το όριο πρόκρισης, που είχε οριστεί στα 8,15 μέτρα.